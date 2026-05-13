犬が安心して暮らせる生活環境

1.自分だけの場所を用意すること

犬が安心して暮らすためには、「自分だけの場所」が必要です。ケージやクレートやベッドは、静かな場所に置きましょう。

人の出入りが多いドア付近、外からの刺激を受けやすい窓際は避けましょう。

また、ケージやクレートやベッドの位置は、あまり変えない方がよいでしょう。一定の場所に置かれていることで、「ここにいれば安全なんだ」という認識を持ってもらいやすくなります。

2.室内の温度と湿度を管理すること

犬は人間が思う以上に寒さにも暑さにも影響を受けやすいです。そのため、室内の温度と湿度は徹底して管理するべきです。

とくに夏場のお留守番は熱中症のリスクが高まります。犬種・年齢・健康状態によって異なりますが、温度は22℃前後を目安に、湿度は40％～50％を目安に、室内温度計を使って管理しましょう。

体温調節の機能が未熟である子犬、体温調節の機能が衰える老犬には、より徹底した管理が必要です。冬場の冷えは体調不良を引き起こす原因になります。温度と湿度の管理に加えて、保温性の高い寝床を用意しましょう。

3.安全性が高いこと

怪我や事故を防ぐうえで大切なことは、安全性の高い室内環境を作ることです。

階段の上り下りは、転倒や転落による怪我や事故の原因になります。階段の前にはペットゲートを設置し、犬が自由に上り下りすることができないようにしましょう。

コンセントから抜くことができないコード類には、ペットの咬みつき防止カバーを取り付けましょう。犬がコードを噛んで感電すると、口の中や内臓に損傷を負い、命にも関わる恐れがあります。

犬は小さなものを誤飲誤食してしまいやすいです。文房具や化粧品は出しっ放しにしないようにしましょう。犬にとって有毒な植物を把握し、環境植物の置き場所に注意しましょう。

4.適度な運動と刺激を与えること

お散歩をするということは、適度な運動を与えることと、適度な刺激を与えることに繋がり、犬の心も安定させることができます。

運動不足や刺激不足は犬の心を不安定にし、吠え・咬みつき・破壊行動などの問題行動に繋がりやすくなります。

1日2回、1回15分～30分程度のお散歩を習慣にしましょう。犬種・年齢・健康状態に合わせ、愛犬にとっての適切な運動量を把握しましょう。

今すぐに改善すべき部屋の状況

誤飲誤食に繋がるものが床に落ちていませんか？テーブルに置きっぱなしにしておくのもよくありません。すぐに片づけましょう。

床の素材は犬にとって滑りやすいフローリングのままではありませんか？ペット用の滑り止め加工ができる塗料があります。ご自身で塗ることもできますし、専門業者に依頼することもできます。

ペット用のタイルカーペットもおすすめです。お漏らしをしてしまったときなど、汚れた部分だけ水洗いすることができます。

幼い子供がいる家庭では、落とし物に注意しましょう。床に転がったおもちゃを犬が飲み込んでしまう恐れがあります。食べカスも拾い食いしてしまいやすいので注意しましょう。

まとめ

犬が安心して暮らせる生活環境を4つ解説しました。

自分だけの場所を用意すること 室内の温度と湿度を管理すること 安全性が高いこと 適度な運動と刺激を与えること

犬が安心して暮らすためには、危険を取り除くこと、温度や湿度を管理することなど、生活環境を整えることはもちろん、飼い主との信頼関係も欠かすことのできない要素のひとつです。

日々の小さな積み重ねと配慮が、愛犬と飼い主との信頼関係や絆を強くします。愛犬の小さな変化にも敏感になり、気づけるようにすることが大切です。

(獣医師監修：寺脇寛子)