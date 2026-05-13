「バキバキだ、かっこいい」26歳陸上女子の「腹筋神」…ファンから“驚愕”の声が続出「超合金です」

陸上・塩見綾乃の腹筋に注目が集まった(C)Getty Images

陸上女子で、2022年アジア大会の日本代表である塩見綾乃が自身のインスタグラムを更新し、綺麗に割れた腹筋に注目が集まった。

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26歳の塩見は「第13回木南道孝記念陸上競技大会」の女子800メートルに出場。2分04秒09で日本人最上位となる2位でフィニッシュしたが「応援ありがとうございました 静岡終わってから体の感覚が良かっただけに悔しい」と、悔しさをにじませている。

一方で、ファンは塩見の美しく割れた腹筋に注目し「バキバキだ、かっこいい」「腹筋神」「すごい腹筋！！」「それにしてもカッコいい腹筋です！」「理想的な腹筋！」「完璧な腹筋です超合金です」「腹筋すごすぎます！」と、驚きのコメントが続々と寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]