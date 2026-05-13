明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・マネーストック

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・企業在庫

※インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：大成建<1801>，鹿島<1812>，明治ＨＤ<2269>，サッポロＨＤ<2501>，キリンＨＤ<2503>，ネクソン<3659>，住友化<4005>，トレンド<4704>，楽天グループ<4755>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ブリヂストン<5108>，ＡＲＣＨＩＯ<543A>，フジクラ<5803>，京都ＦＧ<5844>，三和ＨＤ<5929>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，堀場製<6856>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，ホンダ<7267>，スズキ<7269>，メディパル<7459>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，ソニーＦＧ<8729>，西武ＨＤ<9024>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，スクエニＨＤ<9684>，ニトリＨＤ<9843>ほか

※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか



出所：MINKABU PRESS