日本テクノ・ラボ <3849> [札証Ａ] が5月13日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の1億2000万円→1億5100万円(前の期は600万円)に25.8％上方修正し、増益率が20倍→25倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の2億2000万円→2億5100万円(前年同期は4100万円)に14.1％増額し、増益率が5.4倍→6.1倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、従来未定としていた期末一括配当は10円(前の期は10円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

セキュリティ事業における複数の受注案件において、2026年３月期末における開発進捗率が良好であり、2025年５月15日公表の2026年３月期の業績予想における売上高を上回ったため、上表の様に修正いたします。



2026年期末基準日における配当予想額を未定とさせていただいておりましたが、当社は研究開発型の企業として、将来の事業拡大及び企業体質強化を図るための内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を行うことを基本方針としており、慎重に検討しました結果、上表の様に決定いたしました。