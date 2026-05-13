贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、ネギと黒コショウの組み合わせが楽しめる“おつまみ系”サブレ缶。甘さだけではない、素材のうま味を感じる大人の味わいです。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】味は2種類

COFFRET et COFFRET TOKYO「サブレサレ缶 ポワロー／ポワブル」

今回手に取ったのは、COFFRET et COFFRET TOKYOの「サブレサレ缶 ポワロー／ポワブル」。大人向けの“塩系サブレ缶”です。

・「サブレサレ缶 ポワロー／ポワブル」￥3300（COFFRET et COFFRET TOKYO）

●まずはパッケージをチェック！

まず印象的なのが缶のデザイン。シンプルでスタイリッシュな見た目で、“かわいい系クッキー缶”とはまた違う、大人っぽい雰囲気があります。

この潔いシンプルさに惹（ひ）かれました。装飾で魅せるというより、「味で勝負しています！」という自信を感じるというか…。食べる前から期待値が上がります。

フタをあけた瞬間、ネギと黒コショウの香りがふんわり漂う

缶をあけると、中には薄焼きのサブレがぎっしり。ネギサブレと黒コショウサブレ、2種類が整然と並んでいて、それだけでテンションが上がります。

そしてふわっと広がる素材の香り。クッキー缶というより、“おつまみ缶”に近いような、食欲をそそる香ばしい香りです。

ほどよい塩味とサクサク食感が、クセになる！

それでは実食です！

まず食べたのは、「ポワブル」の黒コショウサブレ。こちらは、最初はチーズの優しい甘みを感じるのですが、あとから黒コショウのピリッとした刺激が追いかけてきます。

この“あと引く感じ”が絶妙で、気づけばもう1枚…と手が伸びてしまう危険なおいしさでした。

続いて、「ポワロー」のネギサブレ。ひと口食べると、甘じょっぱい味わいとネギの香ばしさが広がります。

サブレなのにどこか軽やかで、パイのようなサクサク感も感じる不思議な食感。薄焼きだからこその軽快さがクセになります。

使われている素材自体はとても素朴なのに、かむほどに風味、うま味がしっかり広がるのが印象的。しょっぱすぎず、ほんのり甘みもあるから、ただ塩辛いだけでは終わらない奥行きがあります。

個人的には、今回このサブレ缶を食べて、“おつまみ系クッキー”のおもしろさにハマりました。クッキーというと洋風のイメージが強かったのですが、ネギや黒コショウを使うことで、どことなく和風な味わいに。ワインとのペアリングはもちろん、日本酒にも合いそうです。

甘いものが苦手な方やお酒好きな人への手土産に喜ばれそうだなと思いました。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください