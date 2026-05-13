3月から劇場公開されているSF映画「プロジェクト・へイル・メアリー」が、Amazon Prime Videoではやくも配信スタートした。見放題配信ではなく、レンタル配信/セルスルー配信となっており、価格はレンタル(30日間)が2,000円、セルスルーが3,300円。いずれもUHDでの配信。

アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を実写映画化した作品。

理科の教師であるライランド･グレースは宇宙船で目覚めるが、自分がどんな人間か、どうやって宇宙船に乗ったかも覚えていない。記憶が戻り、太陽が消えかけている原因の謎の物質を解明するという任務が明らかになる。地球上の全てを絶滅から救うために、自身の科学知識を駆使しなければならない。だが任務のさなか、意外な友情が芽生える……。