AIガジェットにニューフェイスが？

最近のApple、iPhoneだけじゃなくて、スマートグラスを計画中？とかカメラ付きAirPodsも計画中？ とかAI機能と連携したハードウェアを計画している…ようだ。みたいな噂が各方面から聞こえています。

これもその噂のひとつなのですが、どうやらAppleは「カメラ付きのペンダント」の開発も続けているとのこと。

映像と音声をiPhoneに送る → AIによる返答が？

このカメラ付きペンダント、どういった機器になるか？というと、現在の予想では…

・AirTagサイズでiPhoneと連携する周辺機器 ・クリップやネックレスとして装着 ・カメラとSiri用のマイク搭載 ・iOS 27でAI機能が強化される Siriとの連携

といったハードウェアになるとのこと。

つまり、今見ているものをiPhoneに送って質問できるアクセサリって感じですね。

同様の機能として、Appleはカメラ付きAirPodsでのAI連携の開発も進めていると噂されていますが、AirPodsに限定せずとも、多様な環境・ファッションで、もっとAIを使えるように選択肢を増やしたい。といった狙いがあるのかも？

このニュースを報じたBloombergによると、このペンダントは現在高度なテスト段階に到達。来年にも発売されると予想しています。もしかしたら近い未来、僕らは今よりもっと、iPhoneの画面を見ないで問題を解決できるようになっているのかも？

まぁ、それにはアシスタントとなるSiriがもっと賢くなってもらわないと！…ですけどね。

6月8日のWWDC 26で、その辺の新機能や「こんなにも賢くなりました」的な発表があると思います（思いたい）。Siriよ、早く賢くなっておくれ…。

Source: MacRumors, Bloomberg