LUMIX L10（ブラック）

パナソニックが5月13日（水）に発表したレンズ一体型カメラ「LUMIX L10」のイベントが開催される。タッチ&トライのほか、クリエイターによるトークセッションも行われる。

会場は東京・青山のLUMIX BASE TOKYO。トークセッションにはYouTubeチャンネル「Enter-log」のえんたログさんが登壇する。

会場には「LUMIX L10」の各カラー（シルバー、ブラック、チタンゴールド）に加え、LUMIX Sシリーズの交換レンズ新製品「LUMIX S 40mm F2」も展示される。

イベント名

LUMIX L10発表記念TOUCH & TRY

開催日時

会場

2026年5月16日（土）11時00分～19時00分 2026年5月17日（日）11時00分～18時00分

LUMIX BASE TOKYO

東京都港区南青山2-11-17 第一法規ビル1F

来場者特典

LUMIX公式Instagramあるいは公式Xのフォロー画面を見せると、オリジナルステッカーが進呈される。

クリエイタートークセッション

2026年5月16日（土）13時00分～14時00分