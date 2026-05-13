パナソニック「LUMIX L10」のタッチ&トライイベントが開催 「LUMIX S 40mm F2」の展示やトークセッションも
LUMIX L10（ブラック）
パナソニックが5月13日（水）に発表したレンズ一体型カメラ「LUMIX L10」のイベントが開催される。タッチ&トライのほか、クリエイターによるトークセッションも行われる。
会場は東京・青山のLUMIX BASE TOKYO。トークセッションにはYouTubeチャンネル「Enter-log」のえんたログさんが登壇する。
会場には「LUMIX L10」の各カラー（シルバー、ブラック、チタンゴールド）に加え、LUMIX Sシリーズの交換レンズ新製品「LUMIX S 40mm F2」も展示される。
イベント名
LUMIX L10発表記念TOUCH & TRY
開催日時2026年5月16日（土）11時00分～19時00分 2026年5月17日（日）11時00分～18時00分
会場
LUMIX BASE TOKYO
東京都港区南青山2-11-17 第一法規ビル1F
来場者特典
LUMIX公式Instagramあるいは公式Xのフォロー画面を見せると、オリジナルステッカーが進呈される。
クリエイタートークセッション
2026年5月16日（土）13時00分～14時00分