俳優の田中麗奈さんは5月12日、自身のInstagramを更新。“可愛い息子”との顔出しツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：田中麗奈さん公式Instagramより）

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俳優の田中麗奈さんは5月12日、自身のInstagramを更新。“息子”とのツーショットを公開しました。

【写真】田中麗奈と“可愛い息子”

「再共演嬉しいです」

田中さんは「息子役の、齋藤潤　君と　何かとご縁のある可愛い息子。ドラマの中では思春期で冷たくあしらわれる私、母　光莉　ですがそれもまた可愛いのだよな」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の齋藤潤さんとのツーショットです。2人とも笑顔でピースをしており、仲の良さが伝わってきます。田中さんは「『コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店』は、本日　第3話　お見逃しなく」と、告知もしました。

コメントでは「再共演嬉しいです」「ストロベリームーンのふたりをまた見れるなんて嬉しすぎます」「こんな可愛い母親だったら自慢しまくるでしょ！」「笑顔がハンパない…！」「麗奈ママ」「かわいいーーー!!」「息子役さんよりは恋人役だょな〜　そんな??お母さん役には見えないよな〜　若いお母さんだな〜」と、絶賛の声が寄せられました。

さまざまなオフショットを披露

自身のInstagramで、さまざまなオフショットを披露している田中さん。4月20日の投稿では番組での衣装を公開しており、美しさが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)