「若い」田中麗奈、“息子”との顔出しショットに「こんな可愛い母親だったら自慢しまくるでしょ！」反響
俳優の田中麗奈さんは5月12日、自身のInstagramを更新。“息子”とのツーショットを公開しました。
【写真】田中麗奈と“可愛い息子”
コメントでは「再共演嬉しいです」「ストロベリームーンのふたりをまた見れるなんて嬉しすぎます」「こんな可愛い母親だったら自慢しまくるでしょ！」「笑顔がハンパない…！」「麗奈ママ」「かわいいーーー!!」「息子役さんよりは恋人役だょな〜 そんな??お母さん役には見えないよな〜 若いお母さんだな〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】田中麗奈と“可愛い息子”
「再共演嬉しいです」田中さんは「息子役の、齋藤潤 君と 何かとご縁のある可愛い息子。ドラマの中では思春期で冷たくあしらわれる私、母 光莉 ですがそれもまた可愛いのだよな」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の齋藤潤さんとのツーショットです。2人とも笑顔でピースをしており、仲の良さが伝わってきます。田中さんは「『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』は、本日 第3話 お見逃しなく」と、告知もしました。
さまざまなオフショットを披露自身のInstagramで、さまざまなオフショットを披露している田中さん。4月20日の投稿では番組での衣装を公開しており、美しさが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)