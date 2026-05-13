『スター・ウォーズ』ビックリマンチョコが約10年ぶり復活、「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」発売決定

『スター・ウォーズ』とビックリマンチョコのコラボレーションが、約10年ぶりに復活だ2026年6月2日（火）より「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で発売される。

2015年の『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』時にファンの間で話題を集めた嬉しいコラボレーションが再び。今回は5月22日公開予定の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』にあわせ、同作関連キャラクターを中心に24種類のシールをラインナップ。映画で活躍するキャラクターに加え、「ルーク・スカイウォーカー」や「R2-D2」など、おなじみのキャラクターも登場する。

「10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました」とブランド担当者はコメントを寄せている。「本商品では、映画で活躍する『マンダロリアン』や『グローグー』を中心に、『ルーク・スカイウォーカー』など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る『エンターテイメント菓子』として楽しんでいただければと願っております。」

「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」は2026年6月2日（火）より東日本先行販売（静岡含む）。