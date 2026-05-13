「15歳は、若返ってます！」山田優、露出多めコーデで圧巻美脚を披露！「いくつになってもカッコいい」
モデルで俳優の山田優さんは5月13日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿を披露し、話題を集めています。
【写真】山田優の美脚際立つ姿
コメントでは「いくつになってもカッコいい」「優ちゃん素敵」「カッコいいね 髪型も素敵」「間違いなく15歳は、若返ってます！」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】山田優の美脚際立つ姿
「優ちゃん素敵」山田さんは「夏に活躍してくれそうなTevaの『HurricaneXLT３』！定番の『Hurricane』シリーズがアップデートされて登場しました」「足にフィットして歩きやすく靴下を合わせても可愛いデイリーにも旅行にも使いやすい一足です！この夏はどこに遊びに行こうかな〜」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。黒いノースリーブトップスにショートパンツという露出多めのコーディネートで、すらりと伸びた美脚を披露しています。金髪のヘアスタイルも相まって、夏らしい爽やかさを感じられますね。
「これこそが山田優」4月5日の投稿でも「ぽかぽかな日差しが心地よかった いつかのコーデ」とおしゃれなコーディネートを披露していた山田さん。黒いパンツを着用し、抜群のスタイルが際立っています。ファンからは「本当〜にカッコイイ〜」「これこそが山田優」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)