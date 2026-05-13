＜13日（水）の天気＞

北海道北部では前線の影響で雨が降っています。前線の南下とともに次第に南部で雨となり、午後は札幌周辺でも降り出す見込みです。雨と北風で、道内では前日より気温が大幅に低くなるでしょう。東北〜九州は高気圧の圏内で日差しの届いているところが多くなっています。日中は気温が上がる一方で上空には寒気が流れ込んでいるため、午後は広い範囲で大気の状態が不安定になりそうです。昼過ぎには山沿いを中心に、夕方から夜にかけては平野部でも急な雷雨のおそれがあります。突然のザーザー降りの雨や、突風・ひょうにも気をつけてください。

東京都心でもお帰りの時間帯に天気が急変して、短時間の強い雨に見舞われる可能性があります。晴雨兼用の傘を持ち歩くようにしましょう。一方、梅雨前線は南下していて、沖縄では梅雨の晴れ間が続く見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 22℃（-3）

仙台 23℃（±0）

新潟 23℃（-2）

東京 27℃（＋1）

名古屋 28℃（＋2）

大阪 27℃（＋1）

鳥取 26℃（±0）

高知 26℃（＋1）

福岡 24℃（-2）

＜週間予報＞14日（木）も広く晴れますが、大気の状態は不安定。午後は夕立の可能性がありますので、折りたたみ傘があると安心です。15日（金）以降は安定して晴れるところが多いですが、16日（土）から暑さがレベルアップします。16日（土）・17日（日）は東京で28℃、大阪で29℃まで気温が上がる見込みです。週末から来週にかけて30℃以上の真夏日になるところがでてくるでしょう。沖縄ではしばらく梅雨の中休みとなりそうです。