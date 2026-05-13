クリスピー・クリーム・ドーナツ“推しドーナツ”上位5品が決定＆復刻販売 1位は2019年発売の人気商品【ランキングあり】
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、日本上陸20周年を記念し参加型企画『クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026』を実施。総投票数8万以上により1000種類以上の商品の中から選ばれた上位5品を、27日から6月23日（予定 ※なくなり次第終了）まで、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で期間限定復刻販売する。
【写真】推しドーナツを一気に楽しめる『Love 5 ダズン ハーフ（6個）』
同企画は、日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして2025年12月よりスタート。KKDJがこれまで日本で開発してきた約1000種以上のドーナツの中から特に人気の高かった50品をノミネートし、特設サイトや公式SNS、店頭などさまざまな場所でファンが“推しドーナツ”に投票した。
1位に輝いたのは『ミント チョコ ケーキ』。「当時食べられなかったので復活してほしい！」「ほかにはないドーナツなので食べてみたい！」など多くの復刻を望む声が寄せられ、WEB投票開始時から安定した支持を集め、最後まで首位を守り抜いた。
2位は20年に販売し大きな反響を呼んだ『ロータス ビスコフ ホワイトクリーム』。20年の初コラボ時の人気の高さから23年・24年にもコラボレーション。21年に実施したファン投票でも2位にランクインしており、引き続き根強い支持を集めた。
3位は愛らしいビジュアルがSNSでも話題を集めていた『アザラシ カスタード』。4位は『ティラミス クリーム』、5位は『ニューヨーク チーズケーキ』と大人の味わいを楽しめるリッチなドーナツがランクインした。
■商品情報（価格は全て税込）
第1位『ミント チョコ ケーキ』（2019年発売）
378円／イートイン385円
ミント風味コーティングを使った爽やかなドーナツ。チョコ オールドファッションをミント風味コーティングで包み、ビターチョコでストライプ。チョコチップをミントの空に浮かぶ星のようにのせた。
第2位『ロータス ビスコフ ホワイトクリーム』（2020年発売）
356円／イートイン363円
ベルギーで85年以上愛されているビスケット「ロータス ビスコフ」とのコラボレーション。「ロータス ビスコフ」をホワイトクリームの上にくだき、まんなかには、まるごと1枚をぜいたくにトッピング。クリームにカラメルのほのかな甘さとシナモンの香りがやさしく広がる。
第3位『アザラシ カスタード』（2021年発売）
378円／イートイン385円
水族館の人気者、アザラシに思わずニッコリ。ホワイトチョコの顔の中には、北海道産ミルクとバニラビーンズ入りのカスタードクリーム。ビターチョコで描いた顔に、ミルキーでコクのあるホワイトチョコの丸い鼻がキュート。
第4位『ティラミス クリーム』（2024年発売）
378円／イートイン385円
ドーナツになったティラミス。中にマスカルポーネ入りクリームを入れて、コクのあるチーズ風味のコーティングで包んだ。仕上げはほろ苦いコーヒーソースと、オリジナルブレンドのココアパウダーで風味豊かに。
第5位『ニューヨーク チーズケーキ』（2015年発売）
378円／イートイン385円
ニューヨークチーズケーキの濃厚でクリーミーな味わいがドーナツに。クリームチーズ入りの風味豊かなフィリングに、アーモンドクランチとグラハムクッキーの香ばしさがマッチした、くせになるおいしさ。
『Love 5 ダズン ハーフ（6個）』
1976円／イートイン2013円
日本上陸からの20年間で販売した限定ドーナツの中から投票で選ばれたみんなの"推しドーナツ"が期間限定で復刻！。世界中で愛されるオリグレと日本で愛される5商品の組み合わせ。
【写真】推しドーナツを一気に楽しめる『Love 5 ダズン ハーフ（6個）』
同企画は、日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして2025年12月よりスタート。KKDJがこれまで日本で開発してきた約1000種以上のドーナツの中から特に人気の高かった50品をノミネートし、特設サイトや公式SNS、店頭などさまざまな場所でファンが“推しドーナツ”に投票した。
2位は20年に販売し大きな反響を呼んだ『ロータス ビスコフ ホワイトクリーム』。20年の初コラボ時の人気の高さから23年・24年にもコラボレーション。21年に実施したファン投票でも2位にランクインしており、引き続き根強い支持を集めた。
3位は愛らしいビジュアルがSNSでも話題を集めていた『アザラシ カスタード』。4位は『ティラミス クリーム』、5位は『ニューヨーク チーズケーキ』と大人の味わいを楽しめるリッチなドーナツがランクインした。
■商品情報（価格は全て税込）
第1位『ミント チョコ ケーキ』（2019年発売）
378円／イートイン385円
ミント風味コーティングを使った爽やかなドーナツ。チョコ オールドファッションをミント風味コーティングで包み、ビターチョコでストライプ。チョコチップをミントの空に浮かぶ星のようにのせた。
第2位『ロータス ビスコフ ホワイトクリーム』（2020年発売）
356円／イートイン363円
ベルギーで85年以上愛されているビスケット「ロータス ビスコフ」とのコラボレーション。「ロータス ビスコフ」をホワイトクリームの上にくだき、まんなかには、まるごと1枚をぜいたくにトッピング。クリームにカラメルのほのかな甘さとシナモンの香りがやさしく広がる。
第3位『アザラシ カスタード』（2021年発売）
378円／イートイン385円
水族館の人気者、アザラシに思わずニッコリ。ホワイトチョコの顔の中には、北海道産ミルクとバニラビーンズ入りのカスタードクリーム。ビターチョコで描いた顔に、ミルキーでコクのあるホワイトチョコの丸い鼻がキュート。
第4位『ティラミス クリーム』（2024年発売）
378円／イートイン385円
ドーナツになったティラミス。中にマスカルポーネ入りクリームを入れて、コクのあるチーズ風味のコーティングで包んだ。仕上げはほろ苦いコーヒーソースと、オリジナルブレンドのココアパウダーで風味豊かに。
第5位『ニューヨーク チーズケーキ』（2015年発売）
378円／イートイン385円
ニューヨークチーズケーキの濃厚でクリーミーな味わいがドーナツに。クリームチーズ入りの風味豊かなフィリングに、アーモンドクランチとグラハムクッキーの香ばしさがマッチした、くせになるおいしさ。
『Love 5 ダズン ハーフ（6個）』
1976円／イートイン2013円
日本上陸からの20年間で販売した限定ドーナツの中から投票で選ばれたみんなの"推しドーナツ"が期間限定で復刻！。世界中で愛されるオリグレと日本で愛される5商品の組み合わせ。