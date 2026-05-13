10隻もの艦隊が対馬沖を航行

防衛省・統合幕僚監部は2026年5月11日、ロシア海軍のフリゲートなど10隻が長崎県の対馬沖を航行したと発表し、当該艦艇の画像を公開しました。

【画像】自衛隊が撮影！これが出現した異様なロシア船団です（全3枚）

今回確認されたロシア海軍の艦艇はステレグシチー級フリゲート2隻、ドゥブナ級補給艦、バルク級航洋曳船、貨物船6隻。軍艦だけでなく、貨物船の動向が発表されるのは珍しいケースです。

これらの艦艇は、5月9日午後5時頃、対馬の北東約140kmの海域に出現。その後は対馬海峡を進み、東シナ海へ向けて航行したとのこと。防衛省・自衛隊は、海上自衛隊の第3哨戒防備隊に所属するミサイル艇「しらたか」および第4航空群所属のP-1哨戒機により警戒監視・情報収集を行ったとしています。

ステレグシチー級は、ロシア海軍では最新の艦艇のひとつで、ステルス性を考慮した外観が特徴です。バルク級航洋曳船は潜水艦などの長距離航海に随伴し、故障などで立ち往生した際に曳航する役割を担います。