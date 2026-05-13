これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越と中越の広い範囲と上越にカミナリ注意報が発表されています。夜のはじめごろまで、急な強い雨や落雷に注意してください。



◆13日(水)これからの天気

高気圧に緩やかに覆われておおむね晴れるでしょう。ただ、夜のはじめごろまでは上・中・下越の山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。



降水確率は、夕方にかけて阿賀町と湯沢町で40%とやや高くなっています。今日も雨具があると安心です。



◆13日(水)の予想最高気温

最高気温は、21～25℃の予想です。

昨日より少し低くなり、5月下旬～6月上旬並みでしょう。

日中は半袖でもよいくらいの陽気となりそうです。