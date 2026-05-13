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お口と姿勢の専門家が解説。指しゃぶりが続くのは精神不安ではなく「機能の居場所がないだけ」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて、「【知らないと危険】指しゃぶりが続く本当の理由と改善法」と題した動画を公開した。動画では、1歳過ぎの子供の指しゃぶりがなかなかやめさせられない理由について、従来言われがちな精神不安ではなく、「機能の居場所がないだけ」という画期的な視点から解説している。



まい先生はまず、親が無理に指しゃぶりを「止めさせる」と強制するのではなく、「新しい事を教えてあげる」というアプローチが重要であると提案する。一時的な発達段階で口に手を入れるのは正常な探索行動だが、それが長引く原因として、呼吸のしづらさや舌の安定位置が取れていないことを指摘。指を口に入れることで、無意識に呼吸を助けたり、舌の「支持」を求めている可能性があると語った。



さらに、まい先生はこの現象を理解するための興味深い具体例として、歯を失った高齢者の事例を挙げた。残ったわずかな歯に舌を強く押し付ける様子から、「舌は居場所を探している」という共通点を見出し、指しゃぶりもまた「舌の安定ポジションをとっている」と説明した。実際に口の中で舌をどこにも触れさせずに浮かせたままにすると、大人でもソワソワして落ち着かない感覚になるという。本来は上顎にそっと触れるのが舌の正しい位置だが、その居場所を見失っている状態なのだと解説した。



また、指しゃぶりが長引くことで「心的なストレスがあるのではないか」と悩む親が多いことにも言及。しかし、「機能の居場所がないだけ」と捉えることで、「お母さんたちは自分を責めなくていい」と語り、親の不安に寄り添う姿勢を見せた。



解決策として、吸う動作からかじる・食べる動作へと意識を向けさせ、離乳食ですり潰す動作を促したり、鼻呼吸へ移行させたりといった具体的な機能訓練の方法を紹介。指しゃぶりを単なる心の問題や癖として片付けるのではなく、口腔機能の発達を促す重要性と、親子の安心につながる具体的なアプローチが学べる内容となっている。