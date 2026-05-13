【俺の楽器・私の愛機】2023「リッケンマニア」

10代半ばだった私はポール・マッカートニーに憧れ、ベースを始めたくてたまりませんでした。高校受験が終わった次の日、我慢しきれずにお年玉を握りしめてデパートの楽器売り場に駆け込み、そこにあった中で一番安い中古グレコのSGベースを買いました。もちろん本当はリッケンバッカーのベースが欲しかった…しかしそれが夢のまた夢であることは、子供心にもよく分かっていました。以来夢を抱きながら幾星霜を経た今から十数年前に、とうとう本物のリッケンバッカーを入手する機会が現れたのです！今では3本のリッケンベースに囲まれて幸せに暮らしています。今回はその中で、一番改造が少ない2005年製の4003をご紹介します。

ヤフオクで11万円で購入した4003は、届いた時は強くタバコの匂いが染み付き、リアピックアップのトーンボリュームが壊れていましたが、匂いはいつしか消え、トーンは楽器屋で直してもらいました。

楽器を隅々まで点検した結果、ピックガードを外すと「NAMM2006」との殴り書きがあることに気がつきました。（しかしもう少し丁寧に書けないものだろうか）また指板の材質が普通のリッケンのローズと微妙に違うような感じ…もしかして、アメリカの楽器見本市にリッケン社が出品した特別仕様？？ だとしてもどうしてそんなスペシャルな楽器がヤフオクに流れてくるんだ？？？

自分は100％指弾きなので、お約束通りピックアップフェンスは外しました。（ピックアップフェンスは金属製に見えますが、実はプラスチックです）外した後のエスカッションに社外品のカバーを取り付けて、サムレストとしてシャーラーのストラップピンを既存のネジに共締めしました（この改造は指弾きさんには強くお勧めです！）

リッケンの塗装は日本の高温多湿な風土に馴染めず、ベタついてくることが多いそうで、この個体もネック裏がベタついてきました。どうやっても治らず、仕方なくベタついた部分を剥離しました。（これを見た人は、物凄く弾きこまれた楽器と勝手に解釈します）

リッケンは弾きにくい、という意見も聞きますが、自分はそうは思いません。ネックはJBより細く握りやすいし、何と言ってもハイフレットの演奏性は他のどの楽器より優れています！ピッキングも前述の改造を行えばこれ以上なく弾きやすくなります。フェンダーのベースも持っていますが、バンドではリッケンしか使わないです。

しかし、調整の難しさはピカイチです。ネックのロッドは2本入っているので、怖くて自分では触れません。オクターブピッチの調整は根気との戦いです。

これからもリッケンとの楽しい音楽生活を満喫します。皆さんも是非！

◆ ◆ ◆

リッケン4000シリーズほど様々なプレイスタイルにさり気なく溶け込んでいたモデルもないよなあ。だって、代表的なプレイヤーが、ポール・マッカートニー、レミー・キルミスター、クリス・スクワイア、ゲディ・リー、ロジャー・グローヴァーとかだよ。ジョン・ディーコンだって使っていたことあったよね。プレベやジャズベみたいなザ・スタンダードな設計じゃなくて、個性の塊なのにジャンルもサウンドもバラバラなエリアで愛用されていた事実が凄い。ポコポコした音もグリングリンした音もゴリゴリした音もなんでもいけちゃうんっすよね。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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