SV.LEAGUE¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂçºå·èÀïGAME£±¤òABEMA¤ÇÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢J SPORTS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë¤Æ¡¢£µ·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå ÂÐ Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡×GAME£±¤Î»î¹ç¤òÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£ËÜ»î¹ç¤Î²òÀâ¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¾¾ÂîÌð¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤ÎÀ¾ËÜ·½¸ãÁª¼ê¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÇÛ¿®¤Ï»î¹ç³«»Ï£±»þ´ÖÁ°¤Î18»þ¤è¤ê¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¡×ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï»î¹ç¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢J SPORTS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤òÄó¶¡Ãæ¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ø2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡Ù¤òÁ´»î¹çÀ¸ÇÛ¿®¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡Ø2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP¡Ù¤âÁ´»î¹ç¤òÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå vs Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡×GAME£±¤Ï¡¢¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤Î¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡×¤È¡¢Æ±£²°Ì¤Î¡ÖÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë£²¥Á¡¼¥à¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ï¡¢´ØÅÄÀ¿ÂçÁª¼ê¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»ÖÁª¼ê¡¢¾®ÀîÃÒÂçÁª¼ê¡¢üâ¶¶ÍõÁª¼ê¤éÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤òÍÊ¤¹ºòÇ¯ÅÙ¤ÎSV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¹õÃì¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¤Î¤Û¤«¡¢ÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëüâ¶¶ÍõÁª¼ê¡¢¾®ÀîÃÒÂçÁª¼ê¡¢Æ£Ãæñ¥»ÖÁª¼ê¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¡¢»³Æâ¾½ÂçÁª¼ê¡¢»³ËÜÃÒÂçÁª¼ê¤éÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ëÁª¼ê¤ä¶Ã°ÛÅª¤Ê·èÄêÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥í¥Ú¥¹¡¦¥ß¥²¥ëÁª¼ê¤¬¹¶·â¤ò¸£°ú¡£Èá´ê¤ÎSV¥ê¡¼¥°ÆóÂåÌÜ²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¹â¾¾ÂîÌð¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆV¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ä¥Ù¥¹¥È£¶Áª½Ð¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¹â¤¤Àï½ÑÍý²ò¤È°éÀ®»ëÅÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿ÍÊª¡£¹â¾¾¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¤ÈÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÀ¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ê¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¤Ï¡Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÅÄÁª¼ê¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤ÎÀ¾ËÜ·½¸ãÁª¼ê¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ù¥¹¥È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥³¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¡¢Ç®¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾ËÜ¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¤ÈÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ëÁª¼ê¤òµó¤²¡¢¡Ö°úÂà¤¹¤ëÈà¡Ê¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¡Ë¤¬ºÇ¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö¡Ê¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ëÁª¼ê¤Ï¡Ë¹ñÆâ¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î³µÇ°¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÍ×¤Ë´üÂÔ¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÎäË¼É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËSV.LEAGUE
©kanoa laulea's fukuoka
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¤³¤Î¤¿¤ÓÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå vs Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡×GAME£±¤Ï¡¢¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤Î¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡×¤È¡¢Æ±£²°Ì¤Î¡ÖÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë£²¥Á¡¼¥à¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ï¡¢´ØÅÄÀ¿ÂçÁª¼ê¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»ÖÁª¼ê¡¢¾®ÀîÃÒÂçÁª¼ê¡¢üâ¶¶ÍõÁª¼ê¤éÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤òÍÊ¤¹ºòÇ¯ÅÙ¤ÎSV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¹õÃì¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¤Î¤Û¤«¡¢ÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëüâ¶¶ÍõÁª¼ê¡¢¾®ÀîÃÒÂçÁª¼ê¡¢Æ£Ãæñ¥»ÖÁª¼ê¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¡¢»³Æâ¾½ÂçÁª¼ê¡¢»³ËÜÃÒÂçÁª¼ê¤éÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ëÁª¼ê¤ä¶Ã°ÛÅª¤Ê·èÄêÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥í¥Ú¥¹¡¦¥ß¥²¥ëÁª¼ê¤¬¹¶·â¤ò¸£°ú¡£Èá´ê¤ÎSV¥ê¡¼¥°ÆóÂåÌÜ²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¹â¾¾ÂîÌð¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆV¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ä¥Ù¥¹¥È£¶Áª½Ð¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¹â¤¤Àï½ÑÍý²ò¤È°éÀ®»ëÅÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿ÍÊª¡£¹â¾¾¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¤ÈÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÀ¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ê¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¤Ï¡Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÅÄÁª¼ê¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤ÎÀ¾ËÜ·½¸ãÁª¼ê¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ù¥¹¥È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥³¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¡¢Ç®¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾ËÜ¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¤ÈÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ëÁª¼ê¤òµó¤²¡¢¡Ö°úÂà¤¹¤ëÈà¡Ê¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼Áª¼ê¡Ë¤¬ºÇ¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö¡Ê¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ëÁª¼ê¤Ï¡Ë¹ñÆâ¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î³µÇ°¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÍ×¤Ë´üÂÔ¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÎäË¼É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËSV.LEAGUE
©kanoa laulea's fukuoka
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.