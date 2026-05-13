オリンパス<7733.T>は３日ぶりに急反騰している。１２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１兆７６０億～１兆５５０億円（前期比６．５～４．４％増）、最終利益予想は１０９０億～９５５億円（同５９．９～４０．１％増）とした。同時に取得総数４６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．１８％）、取得総額６００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これらを好感した買いが集まっている。出荷止めの影響が正常化に向かうなか、新オペレーティングモデルによるコスト削減効果の段階的な顕在化や下期における新製品投入効果などを見込む。



２６年３月期は売上高が前回予想の９９８０億円から１兆１０６億７６００万円（前の期比１．３％増）、最終利益が５９０億～５００億円から６８１億７２００万円（同４２．２％減）に上振れして着地しており、これも株価の支援材料となっている。北米市場におけるＥＤＯＦ（被写界深度拡大）技術搭載スコープや内視鏡用超音波観測装置「ＥＵ－ＭＥ３」の販促活動が奏功し、売上高が前回予想を上回ったうえ、海外で所有する建物の売却益を計上した。



自社株買いについては取得期間を今年５月１３日から２０２７年３月３１日までとし、自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による市場買い付け及び東京証券取引所における市場買い付けで実施する。取得した株式は今後株式報酬などとして充当を見込む９００万株を除き消却する予定。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、オリンパスは１３日に３８９４万８３００株を１株１５４０円５０銭で買い付けた。



出所：MINKABU PRESS