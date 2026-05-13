シリコンスタがＳ高カイ気配、フィジカルＡＩシミュレーション基盤事業を本格始動

シリコンスタジオ<3907.T>がストップ高の７２０円でカイ気配となっている。１２日の取引終了後に、フィジカルＡＩシミュレーション基盤事業を本格的に始動すると発表しており、好材料視されている。



同社が２５年にわたって培ってきたリアルタイム３ＤＣＧ技術と、「ＮＶＩＤＩＡ Ｏｍｎｉｖｅｒｓｅ」などの最先端プラットフォームを活用し、日本の製造業・自動車・ロボティクス産業におけるフィジカルＡＩ開発を加速するシミュレーション環境を構築・提供する。また、同事業を推進するため、元エヌビディア エンタープライズマーケティング本部長の林憲一氏が執行役員ＣＰＡＩＯ（最高フィジカルＡＩ責任者）に就任した。



出所：MINKABU PRESS