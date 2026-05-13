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ゆっくり不動産、福岡の中心地に現れた「絶対にカブらない家」を内見！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】唯一無二を追求した?!個性盛り沢山な2LDKを内見！」と題した動画を紹介した。福岡市中央区にある築40年を超えるマンションの1室（66平方メートル）を紹介し、一般的な物件とは一線を画す「絶対にカブらない」唯一無二の空間の魅力を解説している。



ゆっくり不動産氏は、玄関を開けた瞬間から続く長大な土間と、コンクリートむき出しの壁に驚きを隠せない。部屋の半分以上が土間で占められており、フローリングは一段上がったキッチンエリアや個室のみという大胆なレイアウトに対して、「土間が標準、フローリングは特別という新しい発想」と評価した。また、土間空間には海外のガレージを彷彿とさせる巨大な可動式収納が完備されており、アウトドア用品なども気兼ねなく所有できる実用性の高さも指摘している。



さらに動画内では、色とりどりの木製パーツを組み合わせた壁や、黄色、緑、青など部屋ごとに色が異なるカラフルなドアなど、細部までこだわり抜かれた内装パーツを次々とピックアップ。中でも水回りには、全面白タイル張りのガラス張り空間にゴージャスな猫足バスタブが鎮座しており、ゆっくり不動産氏は「百獣の王みたいな足ですよ」とユニークな例えでその存在感を伝えている。リビングでは、「丸い壁（アーチ壁）」の曲線に沿って配置されたソファやテレビのレイアウトに注目し、「居心地が良さそうですね」と魅力を語った。



「どこの壁をとっても、カブることのないパーツ選び」と評された本物件。人とは違う独自のデザインやライフスタイルを追求したい層にとって、まさに理想の住まいと言えるだろう。築古マンションを最大限に活かしたリノベーションならではの自由な発想は、今後の物件選びに新たなインスピレーションを与えてくれるはずだ。