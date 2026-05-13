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「ママが心配だから2人で…」中川翔子×助産師HISAKOが紐解く、2回の流産後に双子が来てくれた運命

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【中川翔子】双子は運命だった！？【ママ対談しょこたん編(2)】」と題した動画を公開した。動画には中川翔子さんがゲスト出演し、2回の流産を経て双子を出産した心境や、愛する猫から学んだ母性について赤裸々に語った。



対談は、中川さんが過去に経験した2回の流産と、その後に授かった双子の話題からスタートした。HISAKOさんから「2つの命が返ってきた運命めいたものを感じるか」と問われると、中川さんは「ママが心配だから2人で一緒に行こうって思ってくれたのかな」と笑顔を見せた。妊娠中にネット上の心無い言葉で精神的に追い詰められた時期もあったというが、お腹の中で動く2人の胎動に「本当に助けられた」と深い感謝を口にした。



中川さんのルーツに関する話題では、絵を描くのが好きだった幼少期を回顧。家族から「勉強しろ」と強要された経験はないものの、絵の道具だけはお金を惜しまずに買ってくれたといい、「それが今の仕事につながっている」と両親の教育方針を称えた。これに対しHISAKOさんも「娘の得意なことをやらせてあげる賢さがすごい」と感心した様子で相槌を打った。



さらに、自身の10代や20代を支え続けた愛猫・マミタスとのエピソードを披露。「初めて母性を教わったのはマミタスからだった」と語り、自身がライブで尾骨を骨折して泣いていた際も、そばで寄り添ってくれた思い出を振り返りながら、動物から学ぶ無償の愛について熱弁を振るった。



動画の終盤、中川さんは「自分の人生はもう終わった」と思い詰めていた過去があったと告白。しかし、双子を出産した現在の心境を「主人公はスライドしないで自分のまま、新しく出会った登場人物と楽しく生きていく人生第2章」と力強く表現した。数奇な運命を経て母となった中川さんの、愛情深く前向きな姿勢が垣間見える対談となっている。