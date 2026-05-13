子煩悩なわんこの驚きの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1205万回再生を突破し、「健気さに涙出てくる」「防御完璧の被害者(笑)」「感動しました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2人の男の子が悪いことをしたので叱った結果→察した大型犬が…ワンコとは思えない『まさかの光景』】

叱られた双子ちゃん

Instagramアカウント「k_donpochi」の投稿主さんは、大型犬2頭×2歳双子の育児中。今回の主役は、『どん』ちゃんと双子たちです。

ある日、双子の男の子たちがどんちゃんにいたずらをしてしまったそうです。それを見たママは、すぐに説教をスタート。双子たちはしゅんとした様子で話を聞いていました。

すると、そこへやってきたのは、なんと被害者のどんちゃん。怒られている双子たちの様子が気になったのか、ママと双子の間へすっと割って入ったそうです。その姿はまるで、「まぁまぁ落ち着いて」と仲裁しているかのよう。自分がいたずらされた側なのに、空気を和ませようとする優しさに、思わずほっこり…。

優しすぎるわんこに感嘆！

さらにどんちゃんは、しょんぼりする双子たちを見かねたのか、「もう許してあげて」とでも言いたげにママへアピールし続けたそうです。そんな頼もしい助っ人のおかげで、双子たちはどさくさに紛れて説教の場から退散。

しかし、ママのお説教モードは終わりません。それでもどんちゃんは最前線を死守し、最後まで双子たちをかばうように座っていたのだとか。自分が被害者なのに、怒られている子どもたちを守ろうとする姿はとても健気。優しさにあふれたどんちゃんの行動に、心が温まるワンシーンでした。

この投稿には「大型犬は優しいよねぇ」「ドンちゃんの優しさは無限」「双子ちゃんも立派に育ちそう！」などの温かなコメントが寄せられています。

2頭で連帯責任！？

男の子がジュースをわざとこぼしてパパに怒られていたときのこと。すると、どんちゃんとポチちゃんは「ひとりじゃかわいそう」と言うかのように横へ整列し、一緒に神妙な顔で説教を聞いていたそうです。

説教後、パパが男の子をぎゅっと抱きしめると、どんちゃんとポチちゃんは深く一礼。その姿は、まるで「うちの弟がごめんなさい」と責任を感じているかのよう…。しかし、どんちゃんは、許された瞬間にこぼれたジュースへ一直線。ちょっぴりちゃっかり者な性格も愛らしいどんちゃんなのでした。

ご家族の賑やかで微笑ましい日常は、Instagramアカウント「k_donpochi」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「k_donpochi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。