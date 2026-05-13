オシャレに飾られた撮影スポットで写真を撮るコーギーさん。モデル顔負けの眩しい笑顔を浮かべていたのに…まるでコントのような結末が話題になっているのです。

思わず笑顔になるおもしろ可愛いその光景は記事執筆時点で107万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：写真スポットで『犬の記念撮影』を撮った結果→腕が限界を迎えて…まるでコントのような『表情』】

撮影スポットで写真を撮る犬→ニコニコ笑顔だったのに…

Xアカウント『@Kus1oKg2vsgdWS2』に投稿されたのは、撮影スポットで写真を撮ってもらうコーギー「神楽」ちゃんのお姿。

この日も、飼い主さんと共にお出かけを楽しんでいたという神楽ちゃん。たくさんのお花がキレイに飾られた素敵な撮影スポットで写真を撮ってもらうことになったのだといいます。

まるでコントのような結末に反響

1枚目のお写真でキリッと胸を張り、眩しいほどの笑顔を浮かべていたという神楽ちゃん。お花にも負けない華やかさを醸し出し、とっても素敵な写真が撮影できていたものの…。

2枚目の写真の神楽ちゃんは、笑顔と打って変わってどこか『おっ？』と不思議そうな、キョトンとした表情を浮かべていたのだとか。

とはいえ、きゅるんとした瞳、きゅっと結ばれたお口、ちょっぴり前のめりなお耳はあまりにも愛くるしいものだったそう。

そして3枚目になると…カメラ目線ではあるものの、何とかギリギリお顔がひょっこり覗いている状態で、体はほとんどお花の中へ…。

そう、下で神楽ちゃんを抱き上げていた黒子役のママさんの腕に限界が訪れてしまったようで、見事にフェードアウトしていってしまったというのです。

愛犬家あるあるともいえる、可愛い愛犬写真を撮影するための黒子の努力といずれ訪れる限界と無念さを披露した光景だったそう。

最後までカメラ目線を忘れない神楽ちゃんのプロ意識も相まって、まるでギャグ漫画のような、コントのような完璧な三段落ちは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「フレームアウトしていくのシュールすぎる」「表情最高すぎんか」「腕の痺れが我慢できなくなるよね～」「いい表情すぎる」「黒子の無念さが伝わるｗ」「沈みゆく表情がいい」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊でお茶目なコーギーの女の子

8月22日生まれの神楽ちゃんは、とっても甘えん坊でお茶目な女の子。飼い主さんとさまざまな場所へお出かけをしてモデル顔負けの可愛いお姿を披露したかと思えば、飼い主さんを驚かせるほどの変顔を披露したり。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに、のびのびと幸せに暮らす神楽ちゃんの日常はコーギーの魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Kus1oKg2vsgdWS2」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。