5月17日（日）よる10時30分より第6話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。

当記事では、5月10日（日）放送の第5話を場面写真とともに振り返る。

※以下、ネタバレを含みます

ミンソク（志尊淳）は自転車事故でケガをした桃子（仁村紗和）に寄り添うが、そこへ拓人（京本大我）が現れて桃子への想いをついに明かす。さらに、桃子の姉・杏子（入山法子）の「桃子は拓人となら幸せになれる」という想いを聞いたミンソクは身を引く決意を固め、桃子の壊れた自転車を黙々と修理しながら気持ちを押し殺していく…。

一方、拓人は桃子に告白する覚悟を決め、23年前の“10回切って倒れない木はない”をめぐる真実をミンソクに話すよう促す。

桃子が退院し、ミンソクは退院祝いに水島（矢柴俊博）に教わった水引を結んだ和菓子を贈り、拓人と3人で退院祝いに出かけることに。そこで桃子は、幼い頃に救われた“10回切って倒れない木はない”の言葉について語るが、そこでも真実をのみこんだミンソクに拓人は憤る。翌日、拓人は桃子に23年前の本当の出来事を明かし、自分の想いも涙ながらに告白。拓人の長年の気持ちを知った桃子は涙をこぼし、「笑ってくれたら諦められる」と語る拓人に精いっぱいの笑顔を向けた。

一方、桃子がミンソクの水引を大切に“お守り”にしていると知ったミンソクは、抑えていた想いがあふれ走り出す。大きな木の下で二人は互いの気持ちを伝え、ついに結ばれる。しかし…。

第5話では、ミンソクにつらくあたってきたファングムホテル・トーキョーの支配人・水島との関係にも変化の兆しが。お客様のため水引の結び方を真剣に学んだミンソクの出来栄えを褒めた水島の姿に、SNSでは驚きと喜びの声が相次いだ。

そして、拓人の宣戦布告で加速した三角関係がついに決着…。嘘をついていたことを桃子に明かし、正々堂々と告白した拓人。SNSでは、あまりにも健気で切ない片思いの終わりへの声も。

ついにすれ違いを乗り越え、お互いの気持ちを確かめ合ったミンソクと桃子のシーンには喜びの反響が。さらに、ミンソクの桃子先生から“桃子さん”呼びへの変化にもときめく声が続出した。

そんな幸せな2人の姿とは対照的に、韓国では養兄・ヒスン（キム・ドワン）が一枚の写真を見つけ、ミンソクに対して怪しい動きを見せる。さらに「欲しいものは絶対に手に入れなきゃ」とつぶやく映里（長濱ねる）の姿も描かれ、SNSでは今後の展開の予想が繰り広げられた。

5月17日（日）放送の第6話では、晴れて恋人同士になったミンソクと桃子が初めてのデートを楽しみ、お互いの夢を語り合う。しかし、またもや波乱が!? 次週もお見逃しなく！

第6話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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