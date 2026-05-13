新型「ハイエース」の特徴は？

2026年2月2日、トヨタが「ハイエース」の一部改良モデルを発売しました。現行の5代目（200系）は、2004年の発売以降、マイナーチェンジを繰り返しながら進化を続けています。

では、この改良でどのような点が変わったのでしょうか。

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ハイエースはトヨタが2004年に発売した商用および乗用バン。商用モデルは「ハイエースバン」乗用モデルは「ハイエースワゴン」と呼ばれています。

複数のボディタイプが用意されており、標準モデルは全長4695mm×全幅1695mm×全高1980mm。ハイルーフモデルもあり、その場合は全高が2240mmになります。

また、全幅が1880mmに拡大したワイドボディモデルや、全長5380mm×全幅1880mm×全高2285mmと大型ボディのスーパーロング・ハイルーフのモデルもあります。

荷物の配送を重視した商用モデルは、乗車人数が2〜6人で、荷室空間が広くフラットなのが特徴。一方、ハイエースワゴンは広い車内を生かし、最大で10人と多人数でも快適に移動できるようになっているのが魅力です。

パワートレインは2リッターガソリンエンジン、2.7リッターガソリンエンジン、2.8リッターディーゼルの3種類。大きなボディでも快適に走行させるパワーを生み出しています。

今回、「8型」から「9型」に進化したハイエースですが、エクステリア・インテリアの変更のほか、装備の充実化、安全性能の強化が行われました。

エクステリアは、ボディの形状には大きな変更はありませんが、新デザインのBi-beam LEDヘッドランプをオプションで設定（ウェルキャブを除く全モデルに設定可能）。ランプ下部にバー型のLEDデイライトを備えており、従来よりもタフで力強い印象のフェイスにすることが可能です。

さらに、ボディカラーのラインナップも見直しを実施。「ホワイトパールクリスタルシャイン」が廃止され、新たに「プラチナホワイトパールマイカ」が設定されました。

トヨタの高級車「アルファード」にも採用されている透明感のある白へと刷新されたことで、より洗練された質感を醸し出しています。

また、車両の周囲360度を映し出す「パノラミックビューモニター」の採用により、フロントの「直前直左鏡（通称：きのこミラー）」とリアのアンダーミラーが姿を消し、スッキリとしたスタイリングを実現しています。

インテリアではオプティトロンメーターを7インチTFTデジタルメーターに変更したほか、8インチディスプレーオーディオも全車に標準装備。

加えて、バックドア開口時に、任意の角度で止められるフリーストップバックドアも標準ルーフ車に標準装備となったほか、一部モデルにはHi／Lo切替機能搭載のシートヒーターが前席に装備と従来よりも快適性が大幅に向上しています。

安全性能では第3世代へ進化した「トヨタセーフティセンス」、クルーズコントロール機能、レーンディパーチャーアラートが標準装備化。特にクルーズコントロール機能の全車標準装備はハイエースでは初となります。

その他、プリクラッシュセーフティの検知範囲拡大、標識認知機能、発進遅れ告知機能など安全性能が大幅に強化されました。

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価格（消費税込）は、ハイエースバンが286万円から468万3800円、ハイエースワゴンが335万600円から447万2600円です。

マイナーチェンジ前よりも価格が上がっており、グレードによっては約40万円値上がりしているのはユーザーにとっては気になる点になるかもしれません。