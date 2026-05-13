今月1日、新潟県を走る高速道路上で起きた交通事故の映像です。事故を起こしたのは、今月6日に福島県の磐越道でバス事故を起こした若山哲夫容疑者でした。容疑者は、頻繁に車の事故を起こしていたとみられています。

■複数の生徒たちが感じた“事故の予兆”とは

事故当日の朝を捉えた防犯カメラの映像。運転しているのは、若山容疑者とみられます。レンタカー会社からマイクロバスを借りた直後で、生徒を迎えに行くため、北越高校へと向かうところです。

注目したのは、車が走行する位置。

前後の道路状況はわからず理由は判然としませんが、対向車線にはみ出していることが分かります。

この後、学校で20人の生徒を乗せ、遠征に向かいました。

出発してから事故発生までのおよそ2時間の間に、複数の生徒たちが感じたという“事故の予兆”。

北越高校男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問

「事故の現場より前からおかしな運転があったとか、生徒たちがすごく怖い思いしたとか、そういった話が聞こえてくると非常にやるせないというか」

若山容疑者はこの日だけでなく、先月以降、複数回事故を起こしていたことが分かっています。

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磐越道の事故が起こる5日前、新潟県内の高速道路で起きた別の事故の映像です。

事故に遭った複数台の車が停車する中に、紺色の軽自動車が…。この事故を起こした原因となった車ですが、運転していたのは若山容疑者でした。

よくみると若山容疑者でしょうか、電話をしている人の姿もあります。

この事故で修理を担当した業者は…。

若山容疑者の車の修理業者

「かなり大きな事故だったので、見てみれば分かるけど走れる状態ではない」

■運転手の男、頻繁に事故を起こしていたか

店の前には、まだ修理ができていない前方部分が大きく破損した車が止まっていました。

実はこの車は、業者が若山容疑者に貸していた“代車”。若山容疑者は所有する車で別の事故を起こしていて、その修理の間、借りていた車だったのです。

つまり、若山容疑者は頻繁に事故を起こしていたということ。

磐越道で事故を起こす前の2週間に、代車も含め、少なくとも3回の事故を起こしていたとみられます。

若山容疑者の車の修理業者

「この2か月くらいの間に頻繁に（事故に）なっている。誰から見ても『異常だな』っていう感じは受けていた」

若山容疑者を知る近隣住民は…。

近隣住民

「1週間くらい前に前のほうへこんだ車で、違う車が置いてあった。どっかぶつけたんでしょうね」

近隣住民

「『大丈夫なの？』って思ってたけど、まさかバス運転するなんて思ってないからさ」

周囲からの不安をよそに、車の事故を繰り返していた若山容疑者。警察は若山容疑者が運転できる状態だったのか、健康状態も含めて捜査を進めています。

（5月12日放送『news zero』より）