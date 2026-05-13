◇パ・リーグ ソフトバンク0─3西武（2026年5月12日 みずほペイペイ）

DeNA・山本祐大捕手（27）と、ソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の1対2の交換トレードが成立し、両球団が12日に発表した。DeNAにとっては24年にベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得した正捕手・山本をシーズン序盤、しかも対戦がある交流戦を前にしたタイミングで放出する衝撃のトレード。移籍劇の背景にあるチーム事情と思惑に、担当記者が迫った。

ソフトバンクは補強ポイントとして「強打の捕手」を2年間、探していた。城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）は水面下で同一リーグの捕手も調査し、山本も昨季から注視。米球界で自身が目の当たりにした、レギュラークラスを交換するメジャー式トレードを実現させたい思惑もあった。「野球選手としての実績やまさに脂が乗った年齢である点も魅力的で、中長期的なチーム強化になると考えています」とコメントした。

選手層は厚いが、甲斐が抜けてから柱の捕手は不在だった。昨秋のドラフト会議では支配下の捕手は指名せずに現有捕手を競わせた。今季は海野が29試合、谷川原が12試合に出場。海野は昨年、最多105試合に出場したが、打率・220、21打点、0本塁打で、今季も打率・195だった。小久保監督は「ブロッキング、スローイングは合格なんですが、打線の一人でもあるので」と打撃面での捕手強化を求めていた。

26日に連覇を目指す交流戦が開幕する。セ・リーグを知り尽くす山本の獲得が大きな追い風になるのは間違いない。昨年も同じ5月12日にリチャード（現巨人）と秋広らのトレードを成立させた。指揮官が「セ・リーグで一番いいキャッチャー」と評する捕手獲得で現場のニーズに応えた。 （井上 満夫）

≪過去の“正捕手”トレード≫

☆田淵幸一 阪神の4番として38本塁打した78年オフに「世紀のトレード」で所沢移転1年目の西武に移籍。自身と古沢憲司、相手は真弓明信、竹之内雅史、若菜嘉晴、竹田和史の2対4のトレードだった。

☆矢野燿大 97年オフに大豊泰昭とともに、関川浩一、久慈照嘉との2対2のトレードで中日から阪神に移籍。阪神で正捕手となった。

☆大久保博元 西武時代の92年5月に巨人の捕手・中尾孝義と交換トレードで移籍。移籍後は84試合に出場し15本塁打、打率.277をマークした。

☆炭谷銀仁朗 21年7月に金銭トレードで巨人から楽天に移籍。岸、田中将（現巨人）らの先発時にマスクをかぶった。