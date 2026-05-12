「私は辞任しない」レアルのペレス会長が会長選実施を発表！…「この決断はレアル・マドリードの利益と私自身に敵対するキャンペーンによって引き起こされた」

「私は辞任しない」レアルのペレス会長が会長選実施を発表！…「この決断はレアル・マドリードの利益と私自身に敵対するキャンペーンによって引き起こされた」