国際サッカー連盟(FIFA)は12日、U-17日本代表の5大会連続12回目のU-17ワールドカップ出場が決まったと発表した。



U-17日本代表は現在、AFC U17アジアカップに参戦中。今大会の8強入りがW杯出場の条件だったが、すでに開幕2連勝で勝ち点6を獲得したことに加え、開催国としてU-17W杯出場権をすでに持っているカタールと同じ組に入っていることから、グループリーグの順位決定を待たずに早期決着に至った。



日本は日本時間13日未明、グループリーグ最終節でインドネシアと対戦。「2点差以内の負け」以上の結果を残せば、今大会の準々決勝進出が決まる。