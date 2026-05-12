【ムーミン】ニョロニョロファン注目！ Tシャツやバッグなど多彩なアイテム大集合
不思議な⽣き物ニョロニョロのアイテムが⼤集合する「ニョロニョロフェア」が開催される。ミステリアスなニョロニョロをモチーフに、Tシャツやバッグなど多彩な商品が登場だ。
＞＞＞ムーミンアイテムやノベルティをチェック！（写真20点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
そんな『ムーミン』に登場する不思議な生きものニョロニョロ。集団でゆらゆらと移動する様⼦が特徴で、夏⾄の前夜に種をまくと地⾯から⽣えてくるとされている。
『ムーミン』の物語の中でもひときわミステリアスな存在であるニョロニョロの魅⼒を楽しめる商品が集まった「ニョロニョロフェア」が開催される。
2026年のキーアートをデザインしたアイテムをはじめ、蓄光仕様やクリア素材など、ニョロニョロの世界観を表現したアイテムが多数登場する。
ぜひこの機会にニョロニョロを堪能してほしい。
また対象店舗にて対象の商品を購⼊すると、「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカーがプレゼントされる。体に電気エネルギーをたくわえるニョロニョロをイメージした、キラキラとしたホログラム仕様のステッカーだ。
約7.5×8cmの存在感のあるサイズで、ノートやファイルなど⾝の回りの持ち物をデコレーションして楽しめる。
（C）Moomin Characters TM
＞＞＞ムーミンアイテムやノベルティをチェック！（写真20点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
『ムーミン』の物語の中でもひときわミステリアスな存在であるニョロニョロの魅⼒を楽しめる商品が集まった「ニョロニョロフェア」が開催される。
2026年のキーアートをデザインしたアイテムをはじめ、蓄光仕様やクリア素材など、ニョロニョロの世界観を表現したアイテムが多数登場する。
ぜひこの機会にニョロニョロを堪能してほしい。
また対象店舗にて対象の商品を購⼊すると、「ニョロニョロフェア」限定ノベルティステッカーがプレゼントされる。体に電気エネルギーをたくわえるニョロニョロをイメージした、キラキラとしたホログラム仕様のステッカーだ。
約7.5×8cmの存在感のあるサイズで、ノートやファイルなど⾝の回りの持ち物をデコレーションして楽しめる。
（C）Moomin Characters TM
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