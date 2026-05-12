バスケットボールB2リーグ、信州ブレイブウォリアーズは11日、プレーオフ準決勝第3戦で福島に敗れ、決勝進出を逃しました。



勝てばプレーオフ決勝進出が決まる大事な一戦。



会場となった長野市のホワイトリングには、平日の夜にもかかわらず約3400人のブースターが詰めかけました





準決勝、福島相手にこれまで1勝1敗としているウォリアーズ。序盤、小栗の3ポイントなどで得点を重ねるも、高さを生かした福島に主導権を握られ、第2クオーター終了時に15点差をつけられます。第3クオーターはドンリーの連続3ポイント、さらに小玉の3ポイントなどで22得点を獲得。第4クオーター、チェンバースやドンリーの3ポイントで点差を縮めようとしますが、福島の猛攻の前に流れはつかめず…最大25点差までリードを広げられます。そして、73対96で敗れ、ウォリアーズは決勝進出を逃しました。ウェイン・マーシャル選手「本当に残念な気持ちでいますし、グループ（チーム）として全員でエネルギーを持ったり、実行力を高めることができなくて、本当に残念です」♪勝久マイケルHC「チャンピオンシップゲームではないということが残念ですけど、このグループ（チーム）の最後の試合を、また同じように応援していただけたら、ありがたいです」ウォリアーズは、16日からホームのホワイトリングで、横浜エクセレンスとの3位決定戦に挑みます。