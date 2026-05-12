Ｊリーグは１２日、６月１３日にＭＵＦＧ国立で開催されるＪリーグオールスターＤＡＺＮカップの選手、監督を選出するファン・サポーター投票結果を発表した。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの監督部門では、Ｊ２藤枝の槙野智章監督（３９）が選出された。指揮を執る同グループ選手部門では、Ｊ３福島ＦＷ三浦知良（５９）が１０回目の選出となった。

槙野監督にとって、カズはサッカーを始めるきっかけとなったレジェンド。「（カズと）選手と監督という立場でやらせていただけるのは、本当に光栄なこと。いい時間で終わらせないように、カズさんを選手として起用したい」と力を込めた。

大会は地域グループ全６チームによる１試合３０分の全７試合を、１日限りのトーナメント形式で実施。５・６位決定戦、３・４位決定戦も行われ、最低２試合、決勝まで進めば最大３試合を戦う。起用法については「本人と話してから決めたい」としつつも「僕はスタートで使う気満々でいます」とも明言。ドリブルとゴールで観客を沸かせる“キング”のプレーに期待を寄せた。

今季の百年構想リーグでは、まだ得点のないカズ。それでも槙野監督は「もし得点を決めた時、自分がどうなるか想像したら、気付いたら僕も一緒にカズダンスをするかもしれない」と笑顔。「そのぐらいゴールに対して貪欲にプレーされてきた方。そういうチャンスを含めて、機会があればいいと考えています」と話していた。