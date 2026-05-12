【韓国】 ソウルで人気の「漢江スタバ」新店舗！ 聖水からも近い公園で夜景も楽しめる
韓国・ソウルの中心を流れる川、漢江（ハンガン）。この川に建物を建て、レストランやカフェ、ショップとして利用されているケースが最近多い。その中に、水上に浮かぶ「スターバックス」がいくつかある。
最も有名なのが、BTSのミュージックビデオに登場した「ソウルウェーブアートセンター」。その後、「望遠漢江公園」や「汝矣島漢江公園」にもオープンし、そして今回紹介する「トゥッソム漢江公園」である。
【参考】韓国・ソウル BTSのMVに登場！「韓国で最も美しいスタバ」訪問レポ
トゥッソム漢江公園は、地下鉄7号線の駅近くにある。日本人旅行客に人気の聖水洞、また建国大学校にも近い。清潭大橋を渡ってすぐ。
公園は横に長く、駅から出て少し歩く。もし雨が降っていると濡れるし、風が強いと少しつらいが、他の漢江スタバと異なり、駅から近いのはありがたい。ちなみに「ソム」は、韓国語で島という意味。つまり以前は島だった場所だ。
ここに「スターバックス」がオープンしたのが、2025年夏。桟橋を渡った建物の1階が、スターバックスの店舗だ。
チョークボードに、たこを揚げるベアリスタ。ちょうど旧正月の前だったからか、干支の午（ウマ）も。
定番のドリンク、スイーツに加え、ビールやカクテルなどアルコール類も販売。価格も他の店舗と同じだ。
他の店舗と異なり、半個室のソファ席もあるなど、大人の雰囲気が感じられた。
韓国のカフェは、スターバックスを含めて電源も豊富。パソコンで作業している人も多くいた。
夜だと、店内から蚕室のロッテワールドタワーなど、夜景がよく見えた。外の漢江バス乗り場には、白鳥の乗り物も停まっていた。日中の天気が良い日はピクニック、散歩ついてにもよさそうだ。
この店舗の限定グッズなどはなし。ソウルをはじめ、韓国限定のグッズ、コーヒー豆、タンブラーやマグカップなどが置いてあった。
旅行客がまだ少ない場所なので、限定グッズの在庫がまだ他の店舗よりあるかもしれない。
韓国のスターバックスでは、特別な店舗を100店ほどピックアップして紹介する冊子が、店舗にある。この冊子の内容はすべて、PDFでも無料配布されている。
この中に、この店舗も発見。昼と夜で雰囲気が異なる。日中であればやはり天気が良い日に訪れたい。
Starbucks Korea
https://www.starbucks.co.kr/
(Written by AS)
最も有名なのが、BTSのミュージックビデオに登場した「ソウルウェーブアートセンター」。その後、「望遠漢江公園」や「汝矣島漢江公園」にもオープンし、そして今回紹介する「トゥッソム漢江公園」である。
トゥッソム漢江公園は、地下鉄7号線の駅近くにある。日本人旅行客に人気の聖水洞、また建国大学校にも近い。清潭大橋を渡ってすぐ。
公園は横に長く、駅から出て少し歩く。もし雨が降っていると濡れるし、風が強いと少しつらいが、他の漢江スタバと異なり、駅から近いのはありがたい。ちなみに「ソム」は、韓国語で島という意味。つまり以前は島だった場所だ。
ここに「スターバックス」がオープンしたのが、2025年夏。桟橋を渡った建物の1階が、スターバックスの店舗だ。
チョークボードに、たこを揚げるベアリスタ。ちょうど旧正月の前だったからか、干支の午（ウマ）も。
定番のドリンク、スイーツに加え、ビールやカクテルなどアルコール類も販売。価格も他の店舗と同じだ。
他の店舗と異なり、半個室のソファ席もあるなど、大人の雰囲気が感じられた。
韓国のカフェは、スターバックスを含めて電源も豊富。パソコンで作業している人も多くいた。
夜だと、店内から蚕室のロッテワールドタワーなど、夜景がよく見えた。外の漢江バス乗り場には、白鳥の乗り物も停まっていた。日中の天気が良い日はピクニック、散歩ついてにもよさそうだ。
この店舗の限定グッズなどはなし。ソウルをはじめ、韓国限定のグッズ、コーヒー豆、タンブラーやマグカップなどが置いてあった。
旅行客がまだ少ない場所なので、限定グッズの在庫がまだ他の店舗よりあるかもしれない。
韓国のスターバックスでは、特別な店舗を100店ほどピックアップして紹介する冊子が、店舗にある。この冊子の内容はすべて、PDFでも無料配布されている。
この中に、この店舗も発見。昼と夜で雰囲気が異なる。日中であればやはり天気が良い日に訪れたい。
Starbucks Korea
https://www.starbucks.co.kr/
(Written by AS)