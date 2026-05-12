【無印良品】夏の冷房・日焼け対策に！ 「UVカット強撚コットンボレロ」が優秀すぎる
無印良品から、さらりとした肌触りが特徴の「UVカット強撚コットンボレロ」が登場。UVカット機能に加え、ボタン付きで羽織りやすく、コンパクトに持ち運べるため夏の外出やオフィスでの冷房対策に最適です。
【投稿】無印良品公式XのUVカット商品
▼UVカット強撚コットンボレロ ボタン付き（税込2990円）
UVカット率90％以上の素材を採用した、夏にうれしい高機能ボレロです。ボタンが付いているため、羽織っただけでもサマになるシルエットが魅力。カラー展開もライトピンクやライトイエロー、白、黒など豊富で、どんなコーディネートにも合わせやすい淡い色味がそろっています。
▼UVカットアイテムのアレンジと活用シーン
ノースリーブの洋服に合わせて二の腕隠しとして活用したり、首元に巻いて日焼けを防いだりと、その使い道は多岐にわたります。無印良品では他にもアームカバーや日焼け止めなどのUV対策グッズが充実しているため、セットでそろえて夏を快適に過ごしたいですね。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式XのUVカット商品
1枚で何通りも！ アレンジ自在な万能ボレロこのアイテムの最大の特徴は、ボレロとしてだけでなくストールやひざ掛けとしても活用できる汎用性の高さです。アフリカの自然が育てた綿を使用し、軽やかな着心地を実現。ヒップラインまでカバーできる丈感で、安心して着用できるデザインに仕上がっています。
UVカット率90％以上の素材を採用した、夏にうれしい高機能ボレロです。ボタンが付いているため、羽織っただけでもサマになるシルエットが魅力。カラー展開もライトピンクやライトイエロー、白、黒など豊富で、どんなコーディネートにも合わせやすい淡い色味がそろっています。
ユーザーの反応は？ 「持ち運びに便利」と絶賛の声実際に使用しているユーザーからは、軽さやコンパクトになるサイズ、炎天下でも羽織れて涼しいといったポジティブなレビューが多数寄せられています。さらに、しわになりにくいため、旅行の際の機内や車内での冷え対策として重宝するという意見も目立ちました。
▼UVカットアイテムのアレンジと活用シーン
ノースリーブの洋服に合わせて二の腕隠しとして活用したり、首元に巻いて日焼けを防いだりと、その使い道は多岐にわたります。無印良品では他にもアームカバーや日焼け止めなどのUV対策グッズが充実しているため、セットでそろえて夏を快適に過ごしたいですね。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)