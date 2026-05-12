南米アルゼンチン発のオランダ船籍クルーズ船でハンタウイルスの集団感染が発生した騒動は、船が10日にスペインのカナリア諸島テネリフェ島に到着して以降も完全には沈静化していない。WHOは「新型コロナ級の流行リスクは低い」と強調し、外務省は日本人乗客1人について「健康に問題なし」としているが、複数のメディアで白鷗大教育学部教授（感染症学）の岡田晴恵氏の所在を確認する動きがあったようだ。

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岡田教授は新型コロナウイルス禍に世界が揺れた2020年以降、テレビやラジオの情報番組などに頻繁に出演し、感染状況や予防策を解説し、「コロナの女王」との異名もついたほど。

「その出演本数は2020年上半期（1〜6月）だけで276本に上り、『スッキリ！』MCを務めていたハリセンボンの近藤春菜と同期のテレビ番組出演ランキングで同率1位に選出されました。新型コロナの世界的蔓延の際、集団感染したクルーズ船の様子がテレビに映し出された当時、取材に走り、岡田教授に出演を打診したディレクターらがまた岡田教授を呼ばなければと、色めき立ったようです」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「岡田教授は今年4月19日放送のTBS系『上田晋也のサンデーQ』にゲスト出演し、お元気な姿をメディアで見せたばかり。同番組は同29日で終了した長寿番組『アッコにおまかせ！』の後番組で、MCの上田から『岡田先生、ひょっとして僕の相棒の立場を狙ってらっしゃいます？』と向けられて『はい、そのうち』と笑顔で応じて、まんざらでもない様子でした。メディア出演が相次いだ当時は一部で批判もあり、痩せたと言われたりしていましたが、2025年5月にはMBS『モモコ・アンミカのニュースその後どうなった!? シンパイ井戸端会議』に出演し、笑顔で当時を振り返っていましたから」（同）

■大学では野球部にカップラーメンを差し入れて、「お母さん」との異名も

現在どうしているのだろうか。

「テレビの顔となり、超多忙な時期が過ぎて落ち着きを取り戻し、大学で教鞭をとられているそうです。朝8時に出勤して午前中に講義、午後はゼミという『普通の大学教授生活』なのだとか。ワタナベエンターテインメント所属でもあり、感染症や環境問題をテーマにした児童書『小さい魔女と大きい魔女』シリーズを手がけたり、幅広く活躍されています。大学では、テレビ出演で得たギャラの一部で体育会の野球部にカップラーメンを差し入れるなど、学生支援にも積極的で、学生からは「お母さんみたい」と慕われているそうです」

と、情報番組ディレクター。

「ハンタウイルスが万一、コロナ禍のように蔓延という事態にもなれば、各局とも、真っ先にコメンテーターとして岡田先生をスタジオにお呼びして、解説をお願いすると思いますよ」（同）

視聴者としては、久しぶりの岡田節をまた見て聞いてみたいという期待と、コロナ禍のようなウイルス禍は困るという気持ちが交錯しているのではないか。

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