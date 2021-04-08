白鴎大学教育学部特任教授
超多忙な時期が過ぎた現在は、大学で教鞭をとっていると情報番組Dは語る
日刊ゲンダイDIGITAL
ワクチンの4回目接種については「回数よりも中身が大事」だとコメント
NEWSポストセブン
コロナ第6波の収束が見えないなか「基準を緩和までして解除された」と指摘
そのときまでに「4つの条件」をクリアしていれば、希望が見えると言及
Smart FLASH
「日本の高齢者率の高さからもオミクロンの楽観視はいけません」とコメント
岡田晴恵教授は「自宅療養の準備を誰もがやっていくことが大事」とコメント
デイリースポーツ
「オミクロン株の潜伏期は約3日でこれまでより短い」と指摘
いわゆる「3密」の回避だけでは、うつる可能性があると言及
同日の番組で、岡田晴恵教授はワクチンの免疫が落ちてくることが心配と発言
コロナ専門家の2020年の出演回数ランキングは2位だったが、21年は7位に
「検疫で変異株を完璧にブロックするのは難しいと言わざるを得ない」と指摘
東スポWEB
4日の番組で岡田晴恵教授は、「これは、やむなしですよね」とコメント
スポーツ報知
第3波の影響で、正月ごろの人流が止まり、休みの間に感染が下がったと回想
岡田晴恵氏は15日の番組で、うちわ会食は「まったく意味がない」とコメント
12日の「徹子の部屋」で、コロナの猛威には無力さも感じたと明かした
スポニチアネックス
20年1月から猛烈な忙しさに見舞われ睡眠3時間の日々が約8カ月続いたという
マイナビニュース
「事務所的には、感染症専門家の岡田晴恵さんが入りまして」と紹介