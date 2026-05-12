【スターバックス ストロベリーク ラッシュ ミルク】 5月19日～ 期間限定発売 価格：250円

スターバックス・コーポレーションとサントリービバレッジ＆フードは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」を全国のファミリーマートにて5月19日から期間限定で発売する。価格は250円。

まるでいちご果実をそのまま頬張っているような、初夏の“いちご体験”が楽しめる贅沢な味わいのデザートドリンクが登場。みずみずしい果肉の食感と甘酸っぱい果汁が、まろやかでコクのあるミルクと練乳で包み込まれ、口いっぱいに広がる満足感のある味わいに仕上がっている。

一粒のいちご果実に見立てたパッケージは心躍る初夏にぴったりなデザインに。鮮やかで真っ赤な果実ときらめく粒が存在感を放つ、目を引く華やかなものとなっている。

「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」商品概要

5月19日～ 期間限定発売

価格：250円

容量：180gカップ

賞味期限：18日間

発売地域：全国のファミリーマート

※一部の地域・店舗では、お取扱いがない場合がございます。