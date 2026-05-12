◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会・小学生の部 ▽決勝 埼玉新座ボーイズ８−７深谷ボーイズ＝延長８回タイブレーク（３日・大田スタジアム）

１６チームで争われた小学生の部は、埼玉新座ボーイズがスクイズでサヨナラ勝ち。３連覇を狙った深谷ボーイズを振り切り、３年ぶり２度目の優勝を飾った。

壮絶な戦いとなった。埼玉新座は最終回の６回に２点、延長タイブレークの７回に３点をそれぞれ追いつく粘り腰。迎えた８回。１死満塁から渡邉伶音（５年）が初球をスクイズ。「諦めずに一生懸命、頑張ってくれた」と内村房夫監督（５５）が振り返った２時間１分の熱戦に終止符を打った。殊勲の５年生は「最高にうれしかった」と即答した。

「イチ、ニー、サン、シ」。走者が出ると、ベンチからリードの歩数を数える声が飛ぶ。低学年から練習を徹底。失敗を重ねながら盗塁できるリードの距離を知り、投手の間合いや捕手を見て、自分のタイミングで走る習慣を身につけてきた。

予選から計５試合で４２盗塁。常に先の塁を奪う姿勢が、劣勢からでも追いつく粘りにつながった。「『ゼロ回』からみんなで声出してやれた。自分たちに力があることを証明できた」と内田陽仁主将（６年）。ゼロ回、つまり試合前の準備から足元を見つめ、春の頂点に駆け抜けた。

［深谷］８回タイブレークの末、３連覇の夢は散った。春季全国大会を３月末まで戦い、今大会に臨む新チームの準備期間はわずか約１週間。それでも準決勝で川内野将悟（６年）が左越えに２点本塁打を放つなど、決勝トーナメント３試合で長打は２０本を記録。本橋樹監督（３４）も「打撃は大きな収穫。ここまで来られて十分」と視線を夏へ向けた。

◇表彰選手

【最優秀選手】内田陽仁（埼玉新座）【優秀選手】川内野将悟（深谷）