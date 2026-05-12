今日12日(火)は、北海道の東部ではフェーン現象の影響で、根室地方や網走地方などでは午前中から最高気温が27℃超えと、東京都心より高くなっています。北海道では、朝と日中の気温差が20℃以上の所があります。空気は乾いていますが、まだ身体に暑さが慣れていないため熱中症にご注意下さい。

北海道の東部で気温急上昇

今日12日(火)は、北海道〜九州にかけて広い範囲で晴れて、たっぷりの日差しとともに午前から気温がぐんぐん上がり、所々で最高気温25℃以上の夏日になっています。特に、北海道や東北北部では、山を越えた風が吹き下ろす際に乾燥して気温が上昇するフェーン現象の影響で、根室地方や網走地方、岩手県などでは午前10時台に27℃を超え、美幌町(網走地方)では正午の気温が28.0℃と真夏並みとなっています。





午後は全国的に更に気温が上がり、甲府や熊本で28℃、北見や帯広、京都などで27℃、東京都心や前橋26℃など、北日本では7月並みの所もあるでしょう。空気は乾いていますが、まだ身体に暑さが慣れていないためこまめに休憩や水分をとり、熱中症に注意しましょう。

北海道 朝と日中の気温差大 体調管理に注意

北海道では朝と日中の気温差が20℃以上の所もあります。



【12日最低気温⇒正午までの最高気温】

・美幌町(網走地方)7.7℃⇒28.0℃

・別海町(根室地方)7.2℃⇒27.4℃

・帯広市 6.8℃⇒25.4℃



日中は半袖で快適に過ごせますが、朝晩は10℃を下回り暖房が必要な寒さとなります。身体への負担が大きくなるため、体調管理に注意が必要です。

気温と服装の目安

気温と服装の目安です。一般的に、気温が25℃以上の日は半袖で過ごせますが、25℃を下回ると長袖シャツがちょうどよくなります。20℃を下回るとシャツにカーディガンを重ね着すると快適に。15℃を下回るとセーター、10℃くらいになるとトレンチコートが活躍します。さらに10℃を下回るようになるとコートが必要になります。



人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。また、気温5℃で服装1枚分違うと言われます。朝と日中の気温差が20℃以上の北海道では、服装4枚分違う計算になります。重ね着など、服装でうまく調節し、体調管理にご注意下さい。