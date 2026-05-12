京都が注意喚起の声明「定期的にご周知させていただいていることではございますが…」
京都サンガF.C.は12日、選手・スタッフが遠征を行う際のファン・サポーターとのコミュニケーションに関し、改めて協力を呼びかけた。
クラブは公式サイトで「定期的にご周知させていただいていることではございますが、遠征などの移動時に選手やスタッフに対し、公共交通機関(駅、空港)やホテル等の公共施設などでサインや写真撮影等を依頼されるケースが見受けられます」と報告。次のように注意喚起している。
「みなさまご承知の通り、公共交通機関や公共施設は他のお客様もご利用になられており、そうした行為は他の利用者の方々や従業員のみなさまへのご迷惑に繋がる可能性があるほか、ファン・サポーターの皆さまおよび、選手、スタッフの安全面への懸念もございますため、今後はご遠慮くださいますようお願い申し上げます」
「また、ホームゲームの際にも、駐車場等のスタジアム周辺はもとより、スタジアム内におきましても、試合終了後を含め、ピッチ上の選手にサインや握手を求める行為は、お客様の密集を誘発し、危険を伴う可能性がありますのでお控え下さい」
クラブは最後に「本発信以前より、ご配慮を頂き、当該行為を自粛してくださっていたファン・サポーターのみなさまには、この場をお借りしまして心より感謝申し上げます」と述べた。
クラブは公式サイトで「定期的にご周知させていただいていることではございますが、遠征などの移動時に選手やスタッフに対し、公共交通機関(駅、空港)やホテル等の公共施設などでサインや写真撮影等を依頼されるケースが見受けられます」と報告。次のように注意喚起している。
「また、ホームゲームの際にも、駐車場等のスタジアム周辺はもとより、スタジアム内におきましても、試合終了後を含め、ピッチ上の選手にサインや握手を求める行為は、お客様の密集を誘発し、危険を伴う可能性がありますのでお控え下さい」
クラブは最後に「本発信以前より、ご配慮を頂き、当該行為を自粛してくださっていたファン・サポーターのみなさまには、この場をお借りしまして心より感謝申し上げます」と述べた。