タレントの三田寛子（60）が11日、自身のインスタグラムを更新。3人の息子たちから贈られた母の日のプレゼントを満喫した笑顔満開のショットを披露した。

「2PMの6人の最高なステージ ありがとうございました 日本デビュー15周年 おめでとうございます」とつづった。

「息子たちからのプレゼントのおかげで キラッキラの2日間 とっても嬉しい母の日となりました ありがとう」と記し、3人の息子たちからの母の日のプレゼントで贈られた2PMの東京ドーム公演を満喫したことを明かした。

「時間よ止まれって 言ってたら スマホが全て止まってしまって やっと復活」と満開の笑顔とともに茶目っ気たっぷりに記した。

「#母の日#2pm」「#息子たちからのプレゼント」「#2PM_THE_RETURN」「#THE_RETURN_TokyoDome」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「何よりのプレゼントを」「マジ綺麗すぎる」「素敵な笑顔ですね」「素敵な息子さんたちですね」などのコメントを寄せている。

三田は1991年11月に歌舞伎俳優の中村芝翫（当時は橋之助）と結婚。95年に長男の橋之助、97年に次男の福之助、2001年に三男の歌之助が誕生している。