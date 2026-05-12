吉川ひなの、藤井フミヤとのハグ過去ショットに反響続々「奇跡の美少女」「2人とも変わらない美しさ」
【モデルプレス＝2026/05/12】モデルの吉川ひなのが5月10日、自身のInstagramを更新。アーティストの藤井フミヤとハグをしている過去ショットを公開した。
【写真】46歳沖縄留学中モデル「奇跡の美少女」63歳アーティストとの20年前以上のハグショット
吉川は「今回みんながいっぱい送ってくれたフミヤ先輩 なななな懐かしい〜」とコメントし、自身が藤井の首に腕をまわしてハグをし、2人がカメラに目線を送っている過去ショットを公開。「＃ハート型の涙」「＃うさぎちゃんsaygoodbye」と自身が1997年にリリースした楽曲のハッシュタグを添えて「フミヤさんプロデュースで歌手デビューしたようなしてないような」と藤井との関係性をつづっている。
この投稿に、ファンからは「奇跡の美少女」「顔が小さくてスタイル異次元」「絵になる2人」「懐かしすぎる」「お人形さんみたい」「2人とも変わらない美しさ」などと反響が寄せられている。
吉川は1999年2月にミュージシャン・IZAMと結婚するも、同年9月に離婚。その後、2011年9月に一般男性との再婚を発表し、2012年3月に第1子長女、2018年に第2子長男、2021年に第3子次女を出産した。なお、2024年11月には自身のInstagramを通じて、一般男性とは「夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告。アメリカ・ハワイを拠点に生活していたが2025年3月12日に自身のInstagramで沖縄に親子で留学することを明かしており、2026年4月17日に自身のSNSを通じて新たなマネージメント契約のもと活動を再スタートすることを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳沖縄留学中モデル「奇跡の美少女」63歳アーティストとの20年前以上のハグショット
◆吉川ひなの、過去ショット公開
吉川は「今回みんながいっぱい送ってくれたフミヤ先輩 なななな懐かしい〜」とコメントし、自身が藤井の首に腕をまわしてハグをし、2人がカメラに目線を送っている過去ショットを公開。「＃ハート型の涙」「＃うさぎちゃんsaygoodbye」と自身が1997年にリリースした楽曲のハッシュタグを添えて「フミヤさんプロデュースで歌手デビューしたようなしてないような」と藤井との関係性をつづっている。
◆吉川ひなのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「奇跡の美少女」「顔が小さくてスタイル異次元」「絵になる2人」「懐かしすぎる」「お人形さんみたい」「2人とも変わらない美しさ」などと反響が寄せられている。
吉川は1999年2月にミュージシャン・IZAMと結婚するも、同年9月に離婚。その後、2011年9月に一般男性との再婚を発表し、2012年3月に第1子長女、2018年に第2子長男、2021年に第3子次女を出産した。なお、2024年11月には自身のInstagramを通じて、一般男性とは「夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告。アメリカ・ハワイを拠点に生活していたが2025年3月12日に自身のInstagramで沖縄に親子で留学することを明かしており、2026年4月17日に自身のSNSを通じて新たなマネージメント契約のもと活動を再スタートすることを発表した。（modelpress編集部）
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