ＪＸ金属<5016.T>は急落している。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比５．１％増の９３００億円、最終利益は同８．９％増の１１４０億円を見込む。前期の年間配当を従来予想から４円増額したうえで、今期の年間配当は前期比１１円減配の２０円を計画する。あわせて自社株ＴＯＢ（公開買い付け）の実施を開示。ＥＮＥＯＳホールディングス<5020.T>が保有する株式の一部を売却する方向で、これに関連してＪＸ金属はユーロ円建ての転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）の発行による資金調達の実施も公表した。金利上昇が見込まれるなかでゼロクーポン／オーバー・パー発行による資金調達コストの最小化を図ったものの、株式市場ではＣＢ発行による潜在的な１株利益の希薄化懸念が膨らんだもよう。今期の業績予想は保守的で物足りないとの受け止めも多く、売りを浴びる格好となった。



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出所：MINKABU PRESS