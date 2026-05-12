「遺伝子が強すぎ」女性アイドル、祖父＆母との比較ショットに「祖父レベチすぎるだろ」「やっぱ美形って遺伝」反響
アイドルグループ・NEO JAPONISMの本多ともはさんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。祖父と母との比較ショットを公開しました。
【写真】本多ともはの家族ショット
コメントでは「目元がそっくりだね！」「血筋が良いのがわかる」「遺伝子が強すぎますね」「やっぱ美形って遺伝なんやなぁ お母様美人過ぎます」「めっちゃ似てる！祖父の目元が特に！唇と鼻はお母さんに似てるかなー」「祖父レベチすぎるだろ 母と私も勿論綺麗だけど」などの声が寄せられました。
【写真】本多ともはの家族ショット
祖父・母との比較ショットに反響本多さんは「祖父 母 私 似てるかな？」とつづり、写真を1枚載せています。祖父の白黒写真と母、そして本多さん自身の顔を並べた比較ショットです。3人の面影が重なる様子がうかがえます。
コメントでは「目元がそっくりだね！」「血筋が良いのがわかる」「遺伝子が強すぎますね」「やっぱ美形って遺伝なんやなぁ お母様美人過ぎます」「めっちゃ似てる！祖父の目元が特に！唇と鼻はお母さんに似てるかなー」「祖父レベチすぎるだろ 母と私も勿論綺麗だけど」などの声が寄せられました。