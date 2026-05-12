アイドルグループ・NEO JAPONISMの本多ともはさんは5月12日、自身のXを更新。祖父と母との比較ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：本多ともはさん公式Xより）

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アイドルグループ・NEO JAPONISMの本多ともはさんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。祖父と母との比較ショットを公開しました。

【写真】本多ともはの家族ショット

祖父・母との比較ショットに反響

本多さんは「祖父　母　私　似てるかな？」とつづり、写真を1枚載せています。祖父の白黒写真と母、そして本多さん自身の顔を並べた比較ショットです。3人の面影が重なる様子がうかがえます。

コメントでは「目元がそっくりだね！」「血筋が良いのがわかる」「遺伝子が強すぎますね」「やっぱ美形って遺伝なんやなぁ　お母様美人過ぎます」「めっちゃ似てる！祖父の目元が特に！唇と鼻はお母さんに似てるかなー」「祖父レベチすぎるだろ　母と私も勿論綺麗だけど」などの声が寄せられました。

私服姿を披露

普段の投稿では自身のソロショットを多く披露している本多さん。8日の投稿では、私服姿も披露しています。とてもかわいらしい様子なので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)