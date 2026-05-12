「許されない」W杯１か月前にまさか！“奇跡”の初出場を決めた人口15万人の小国にまた緊急事態！海外メディアは騒然「波乱が勃発」「混乱に陥った」
わずか人口15万人程度の小国ながら、奇跡のワールドカップ初出場を決めたキュラソー代表が、開幕１か月前にまさかの事態に陥っている。わずか３か月で指揮官が退任したのだ。
今年２月、オランダ人のディック・アドフォカート監督が「娘の健康状態」を理由に辞任したため、キュラソー代表はフレッド・ルッテンを後任に据えた。
英公共放送『BBC』によれば、３月の親善試合で中国とオーストラリアに敗れなか、キュラソーサッカー連盟（FFK）は選手やスポンサーからアドフォカート監督の復帰を求める圧力を受けていた。
FFKは８日にルッテン監督を支持する旨を表明したが、わずか３日後の11日にそのオランダ人指揮官がなんと電撃辞任。「選手とスタッフ間のプロフェッショナルな関係を損なうような風潮が生まれることは許されない。身を引くのは賢明な判断だ。時間は限られており、キュラソーは前進しなければならない」とのコメントを残した。
78歳のアドフォカート前監督は、娘の健康状態が改善したことを受け、復帰に前向きであるという。
このゴタゴタに海外メディアも騒然。『Devdiscourse』は「キュラソーで波乱が勃発」と報道。『The Herald』紙も「混乱に陥った」と伝えている。
復帰すれば、ワールドカップ史上最年長の監督となるアドフォカート氏が再登板する可能性は極めて高いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
今年２月、オランダ人のディック・アドフォカート監督が「娘の健康状態」を理由に辞任したため、キュラソー代表はフレッド・ルッテンを後任に据えた。
英公共放送『BBC』によれば、３月の親善試合で中国とオーストラリアに敗れなか、キュラソーサッカー連盟（FFK）は選手やスポンサーからアドフォカート監督の復帰を求める圧力を受けていた。
78歳のアドフォカート前監督は、娘の健康状態が改善したことを受け、復帰に前向きであるという。
このゴタゴタに海外メディアも騒然。『Devdiscourse』は「キュラソーで波乱が勃発」と報道。『The Herald』紙も「混乱に陥った」と伝えている。
復帰すれば、ワールドカップ史上最年長の監督となるアドフォカート氏が再登板する可能性は極めて高いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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