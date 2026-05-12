お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が11日、Xを更新。「優しすぎる先輩」を実名告白した。

「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の中山功太（45）が5日、ABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白したことで、「いじめ被害告白騒動」が勃発した。

結局、サバンナの高橋茂雄が11日未明、自身のXで「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪。中山と電話で話したと報告し「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます」などと述べた。

こうした状況の中、エハラは11日午前「『嫌いな芸人いますか』ってよく聞かれるんだけど、今の時代ガチで答えるとこんな大変な事になるのよ… そこでよく名前が出るのが、キングコング西野さん、ウーマンラッシュアワー村本さん、エハラさんです。『名前出しても本人怒らない』『鼻につくから世間が納得できる』『名前でウケるからエピソード無くても掘り下げられない』 ちなみにみんないい人達（俺含め！俺含め！！）なので具体的に何かされたエピソードは出てきません。 アメトークでスケープゴート芸人やりません」などとポストし、反響を呼んだ。

そしてこのポストに対し、一部ユーザーが「某番組で大悟さんの当たりがキツかったので凄く嫌われてるのは伝わってきましたが、エハラさんを嫌いな芸人に挙げることはないですね キングコングはむしろ二人とも…」と吉本興業所属の千鳥の大悟の名を出してコメントすると、エハラは「千鳥さんは優しすぎる先輩です。テレビ千鳥にも単独ライブにもクセスゴにも鬼レンチャンにも呼んでくれて例外なくボコボコにしてくれます。究極のツンデレプレイです」と返答した。

エハラは24年11月末をもって、吉本とのマネジメント契約を解消し、フリーに転向した。