「私の名前は森保一」三笘に続きサッカー界からGoogle Pixel新CMに登場
「私の名前は森保一。Google Pixelを使っています」
「僕の名前は三笘薫」でおなじみのGoogle Pixelシリーズの新CMに、ワールドカップの出場を控えるサッカー日本代表の森保一監督が出演する。Google Pixelのテレビ新CM「Google Pixel 10 Pro:高画質インカメ篇 #TeamPixel」に登場するもので、12日より全国で放映を開始する。
森保氏はCM出演前からGoogle Pixelを愛用していたという。最近は声をかけてくれるファンとセルフィーで写真を撮ることが多いと明かす同氏は「セルフィーで写真を撮って笑顔になってくれることが自分のエネルギーになる」とコメント。CMでは同氏のコレクションも紹介する。
「僕の名前は三笘薫」でおなじみのGoogle Pixelシリーズの新CMに、ワールドカップの出場を控えるサッカー日本代表の森保一監督が出演する。Google Pixelのテレビ新CM「Google Pixel 10 Pro:高画質インカメ篇 #TeamPixel」に登場するもので、12日より全国で放映を開始する。
森保氏はCM出演前からGoogle Pixelを愛用していたという。最近は声をかけてくれるファンとセルフィーで写真を撮ることが多いと明かす同氏は「セルフィーで写真を撮って笑顔になってくれることが自分のエネルギーになる」とコメント。CMでは同氏のコレクションも紹介する。