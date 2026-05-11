「高橋が言うてるのが正しくて草」ピン芸人、サバンナ高橋への言及に賛否「高橋も挨拶できてないやん」
「高橋が言うてるのが正しくて草」ピン芸人、サバンナ高橋への言及に賛否「高橋も挨拶できてないやん」
元お笑いコンビ「プラス・マイナス」の岩橋良昌さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんについて言及したところ、賛否両論が寄せられています。
【投稿】サバンナ高橋に言及した元プラス・マイナス岩橋
「なんで彼女がお前に挨拶せなあかんねん」岩橋さんは、後輩芸人へのいじめ疑惑が上がっている高橋さんについて言及。「こいつと街で出くわした時に挨拶した。後日 一緒におった子誰なん？ 彼女です。 ちゃんと挨拶させた方がええで」と、過去のエピソードを紹介しました。高橋さんが岩橋さんに対し、パートナーにもあいさつするように指摘したことがあったそうです。岩橋さんは「確かにちゃんと挨拶できる子の方がええけどなんで彼女がお前に挨拶せなあかんねん」と、私見をつづっています。
この投稿には「これって高橋は間違ったこと言ってます？？」「高橋が言うてるのが正しくて草」「しかもその場じゃなくて後日岩橋だけに言うの優しいじゃん笑」などの声が。しかし、一方で「こういう挨拶しろおじさんたまにいるけどしてほしいならその場で自分からすれば良い」「嫁ならまだしも彼女は高橋の後輩でもなんでもない」「サバンナ高橋も挨拶できてないやん」といった声も寄せられました。
「絶対挨拶させんでええ」とさらに言及岩橋さんは11日、この件についてさらに言及。「絶対挨拶させんでええ まず関係性がない 先輩、それだけ」「ほんで道路挟んで会釈的な挨拶だった お世話になってる先輩なら道路渡って紹介して挨拶させる それくらいの常識はある」と主張しました。この投稿には「高橋さんの言ってることは社会人として当たり前のことです」「一般常識とだいぶズレてると思うんですけど」など、岩橋さんへの批判が寄せられています。(文:堀井 ユウ)
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