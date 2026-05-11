本日の【上場来高値更新】 東応化、ブラザーなど84銘柄
本日の日経平均株価は、朝高もAI･半導体関連株の一角に利益確定売り出て、前週末比295円安の6万2417円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は84社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、生成AI関連向け需要好調で1～3月期営業益は54％増で着地した東京応化工業 <4186> [東証Ｐ]、27年3月期の増収増益予想と自社株買い発表を好感されたブラザー工業 <6448> [東証Ｐ]、AI･省力化投資追い風に今期2ケタ増益を計画するサンワテクノス <8137> [東証Ｐ]、最高益更新・大幅増配計画と自社株買いが評価された山口フィナンシャルグループ <8418> [東証Ｐ]など。そのほか、三井金属 <5706> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3441> 山王 東Ｓ 金属製品
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラシ土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラシ土石製品
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6235> オプトラン 東Ｐ 機械
<6268> ナブテスコ 東Ｐ 機械
<6282> オイレス 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6521> オキサイド 東Ｇ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6651> 日東工 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業
<7609> ダイトロン 東Ｐ 卸売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、生成AI関連向け需要好調で1～3月期営業益は54％増で着地した東京応化工業 <4186> [東証Ｐ]、27年3月期の増収増益予想と自社株買い発表を好感されたブラザー工業 <6448> [東証Ｐ]、AI･省力化投資追い風に今期2ケタ増益を計画するサンワテクノス <8137> [東証Ｐ]、最高益更新・大幅増配計画と自社株買いが評価された山口フィナンシャルグループ <8418> [東証Ｐ]など。そのほか、三井金属 <5706> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 卸売業
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3441> 山王 東Ｓ 金属製品
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラシ土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラシ土石製品
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6235> オプトラン 東Ｐ 機械
<6268> ナブテスコ 東Ｐ 機械
<6282> オイレス 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6521> オキサイド 東Ｇ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6651> 日東工 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業
<7609> ダイトロン 東Ｐ 卸売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース