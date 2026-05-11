　本日の日経平均株価は、朝高もAI･半導体関連株の一角に利益確定売り出て、前週末比295円安の6万2417円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は84社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、生成AI関連向け需要好調で1～3月期営業益は54％増で着地した東京応化工業 <4186> [東証Ｐ]、27年3月期の増収増益予想と自社株買い発表を好感されたブラザー工業 <6448> [東証Ｐ]、AI･省力化投資追い風に今期2ケタ増益を計画するサンワテクノス <8137> [東証Ｐ]、最高益更新・大幅増配計画と自社株買いが評価された山口フィナンシャルグループ <8418> [東証Ｐ]など。そのほか、三井金属 <5706> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<3107> ダイワボウ　　東Ｐ　卸売業
<3132> マクニカＨＤ　東Ｐ　卸売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品

<3441> 山王　　　　　東Ｓ　金属製品
<3445> ＲＳテクノ　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<4004> レゾナック　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4390> アイピーエス　東Ｐ　情報・通信業

<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4691> ワシントンＨ　東Ｓ　サービス業
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラシ土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラシ土石製品
<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属

<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械
<6235> オプトラン　　東Ｐ　機械
<6268> ナブテスコ　　東Ｐ　機械
<6282> オイレス　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械

<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6448> ブラザー　　　東Ｐ　電気機器
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6508> 明電舎　　　　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6521> オキサイド　　東Ｇ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器

<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6627> テラプローブ　東Ｓ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6651> 日東工　　　　東Ｐ　電気機器
<6754> アンリツ　　　東Ｐ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器

<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6912> 菊水ＨＤ　　　東Ｓ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<6994> 指月電　　　　東Ｓ　電気機器
<7220> 武蔵精密　　　東Ｐ　輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ　　東Ｇ　輸送用機器

<7521> ムサシ　　　　東Ｓ　卸売業
<7609> ダイトロン　　東Ｐ　卸売業
<7729> 東京精　　　　東Ｐ　精密機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業

<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース